Şişli Adliyesi önünde ses bombası patladı

Şişli Adliyesi önünde park halindeki bir otomobilin altına konulan ses bombasının patlaması sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Abide-i Hürriyet Caddesindeki Şişli Adliyesinin önünde park halinde bulunan 34 DB 4826 plakalı otomobilin altına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan ses bombası büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucunda bu otomobille birlikte 3 araçta maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Bomba uzmanı ekipler, patlayıcının fitil ateşlemeli ses bombası olduğunu tespit etti.

Ses bombasını koyan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.