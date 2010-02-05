'Şişko Nuri'ye huzurevinde doğum günü

T24- Türk sinemasında 'Şişko Nuri' olarak tanınan ve yaklaşık 300 sinema filminde rol alan Sıtkı Sezgin, 60. doğum gününü huzurevinde gözyaşı döküp daha sonra sevenleriyle göbek atarak kutladı.

















Türk sinemasına ünlü oyuncu Fatma Girik'in 1970 yılına kazandırdığı Adile Naşit ve Münir Özkul'un yanı sıra birçok ünlü sanatçıyla yaklaşık 300 sinema filminde rol alan 40 yıllık sanatçı Sıtkı Sezgin, memleketi Samsun'a döndükten sonra kalacak yeri olmadığı için 2009 yılı Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ne yerleştirildi. 6 aydır huzurevinde yaşlılarla birlikte yaşamını sürdüren, okullarda tiyatro gösterileri yaparak sanatından kopmamaya çalışan Şişko Nuri için huzurevinde 60. yaş günü kutlanması düzenlendi. Huzurevi sakinleri, çalışanları ve sevenlerinin katıldığı kutlamada, sanatçı dakikalarca göbek attı, oyunlar oynadı, etrafına yalnızlığını unutarak gülücükler saçtı.















Huzurevi sakinlerini, çalışanlarının sevgisini kazanan Şişko Nuru için üzerinde fotoğrafının bulunduğu pastayı mumları üfledikten gözyaşı içerisinde kesti. Gülücüklerini gözyaşına bırakan sanatçı, 40 yıllık sanat hayatının ardından kendisine bir dizi teklifinin dahi gelmememsine, sahip çıkılmamasına sitem etti. 60 yaşına girdiğini, ömrü yettiğince hayatla mücadeleye devam edeceğini belirten Sıtkı Sezgin, huzurevindekilerle kaynaştığını, mutlu olduğunu kaydetti. Çok sevenlerinin olduğunu ifade eden Sezgin, "Televizyon kanallarının yeni dizilerde rol vermelerini bekliyoruz. Türk Sineması'nın emektarlarını unutmayın, biz sanatçıyız, şans verin. Bizim gibi sanatçılara destek olunmalıdır. Kenara bırakılmamalıdır" dedi.