'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu eski polis çıktı!

Yeni bir 28 Şubat hazırlıyorlarmış!

Ergenekon'un yedinci dalgasında İstanbul'da gözaltına alınan tiyatro oyuncusu Nurseli İdiz ve Sisi lakaplı transseksüel Seyhan Soylu'nun resmi sorgularının bugün başlaması bekleniyor. Polislikten atıldığı öğrenilen Seyhan Soylu'nun hangi devre olduğu araştırılıyor.Nurseli İdiz ve Seyhan Soylu'nun ismi "Cumhuriyet Kadınları Projesi" ile gündeme gelmişti. Cumhuriyet Kadınları Projesi'nde mankenler Halide Edip, Tansu Çiller, Sabiha Gökçen, Afet İnan, Latife Hanım ve Satı Kadın gibi Türk tarihinde iz bırakan kadınları defile konsepti içinde canlandırıyordu.Sisi 1973’de İstanbul’da doğan ve uzun yıllar ülkücü camianın içinde yer alan Soylu, 2007 Genel Seçimleri’nde “DSP’nin vatansever, demokrat, kararlı ve insancıl yaklaşımlarıyla gelen siyasi teklifi doğrultusunda” milletvekili aday adayı oldu.Polislikten atıldıktan sonra medya kuruluşlarında çalışan Soylu halen 70 civarında sanatçının menajerliğini yapıyor. 1990’larda “Travestilerin Kraliçesi” olarak anılan Soylu, Ergenekon tutuklusu Semih Tufan Gülaltay’ın eski ortağı Turgut Büyükdağ’ın teklifiyle 28 Şubat süreci öncesi Strateji dergisini çıkarmaya başladı.Sisi'nin adı 1997’de 28 Şubat sürecinin önemli bir unsuru olan ‘Ali Kalkancı-Fadime Şahin olayı’yla duyulmuştu. Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan Sisi’nin bu tür olayları tezgahlamak için JİTEM’de kurs gördüğünü iddia etmişti.