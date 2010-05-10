Şişhane'de Leyla Gencer Evi açıldı

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Leyla Gencer kimdir?

Leyla Gencer Evi, özgün kişiliğiyle hem sahnede hem de özel yaşamında merak ve hayranlık uyandıran Leyla Gencer'i yakından tanımak isteyenlerin ziyaretine kapılarını açıyor. Gencer'in kişisel yaşamı boyunca değer verdiği objelerin olabildiğince yansıtılmaya çalışıldığı mekân, onun renkli yaşamını gözler önüne seriyor.Leyla Gencer Evi'nde göze çarpan bölümler arasında, başköşede piyanosunun yer aldığı oturma odası, büyük ölçüde opera ve felsefe kitaplarına yer ayırdığı kitaplığı, konuklarını ağırlarken Türk yemeklerini sunmaya özen gösterdiği yemek odası, operanın önemli kişilerinin fotoğrafları, aldığı ödül ve madalyalar, çok sevdiği aksesuvarlar ve giysilerinin bulunduğu yatak odası bulunuyor.Opera dünyasının divalarından Leyla Gencer’in Evi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, 11:00-16:30 saatleri arasında, önceden rezervasyon yaptırılarak gezilebiliyor.Dünyanın önde gelen sopranolarından Leyla Gencer, 10 Ekim 1928'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda başladığı şan eğitimine, İtalyan soprano Giannina Arangi-Lombardi ve Apollo Granforte ile devam etti.Leyla Gencer'in İtalyan sahnelerine adım atması, Napoli San Carlo Tiyatrosu'nda, Santuzza rolü ile oldu. En önemli opera sahnelerinde birçok başrol yorumlayan Leyla Gencer, "20’nci yüzyılın son divası" olarak kabul ediliyor. Opera dünyasındaki yerini, yalnızca repertuvarının çeşitliliğiyle değil, canlandırdığı karakterlere kattığı dramatik nüanslarla da sağlamlaştıran Gencer, araştırmacı kişiliği ve iyi bir eğitimci olmanın verdiği sorumlulukla, romantik dönemin unutulmuş birçok eserini tekrar günışığına çıkartmıştır.20’nci yüzyılın en büyük divalarından Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008 Cumartesi günü, Milano’daki evinde solunum ve kalp yetmezliğinden vefat etti.Yazı: Aylin Özenateş (MİHA), Fotoğraflar: Mahmut Engintepe (MİHA)