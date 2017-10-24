Şişecam işçilerine fabrikadan teklif: Ya Eskişehir fabrikası ya da tazminatlı çıkış

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde, fırın kapatma gerekçesiyle işten çıkarıldıktan sonra valilik yasağıyla yürüyüşlerini durdurup, bir akaryakıt istasyonunda bekleyen ve eylemlerini dün (24 Ekim 2017) sona erdiren cam işçilerine, "Eskişehir fabrikasında çalışma veya tüm alacakları ödenerek işten ayrılma" teklifi götürüldü.

Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran Beldesi'ndeki Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası'nda çalışan 90 işçi, fırının kapatılması nedeniyle işten çıkarıldı. Lüleburgaz'da 17 gün hak arayışında bulunan işçiler, sonuç alamayınca, geçen cuma günü kendilerine destek veren aileleri ve sendikacılarla birlikte Şişecam'ın İstanbul Tuzla'daki genel merkezine yürüyüş başlattı. Kırklareli Valiliği'nin yürüyüşü yasaklaması üzerine işçiler, 21 Ekim Cumartesi gecesi Lüleburgaz'daki bir akaryakıt istasyonunda bekleme kararı aldı. Akaryakıt istasyonunda 2 gün duran işçiler, otobüsle İstanbul'a gitmek üzere istasyondan ayrıldı. İstanbul için hazırlık yapan işçiler, fabrika yöneticilerinin işe dönüş şartları nedeniyle programı iptal etti.

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Lüleburgaz Kristal-İş Sendikası önünde basın toplantısı düzenleyen işçiler, kendilerine "Eskişehir fabrikasında çalışabileceklerinin, istemeyenlerin tüm hakları ve tazminatlarını alarak, işten ayrılabileceklerinin" bildirdiğini aktardı. İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, mücadelelerinin bir kazanımla sona erdiğini ve isteyen işçilerin Eskişehir fabrikasında yeniden çalışmaya başlayacağını söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Dün itibariyle mücadelemiz büyük bir kazanımla neticelendi. Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası'nda işten çıkarılan 90 cam işçisi olarak başlattığımız işe iade mücadelesinin 20'nci günündeyiz. Şişecam merkezinde dün yapılan toplantı ardından başvuruları halinde 90 arkadaşımızın da Eskişehir'de işe başlayabilecekleri, Eskişehir'e gitmek istemeyenlerin de teşvik uygulamasından faydalanacakları kararı alındı. Bugün itibariyle 90 cam işçisinin işe iadesinin yolu kesin olarak açılmıştır. Cam işçisinin iş, aş, adalet yürüyüşü kararlılıkla sürdürülmüş ve başarı elde edilmiştir. Kazanılan bu zafer tüm cam işçilerinin ve en sonunda tüm işçi sınıfının zaferidir. 90 Trakyalı cam işçisinin mücadelesinde sendika yöneticilerinin isteksiz tutumuna rağmen, Trakya'da çalışan diğer arkadaşlarımızın ve Lüleburgaz halkının büyük payı olmuştur."

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Ya eskişehir ya tazminatlı çıkış

Şişecam Fabrikasında 4 yıldır çalışan 25 yaşındaki Emre Yaman, tüm işçilerin ailelerine danıştıktan sonra bir karar vereceğini belirterek, şunları söyledi:



"Son gelinen noktada bize işveren, Eskişehir teklifi sundu. Gidip orada çalışmak isteyen arkadaşlarımız karar verecekler. İsterseler gidecekler, gitmek isteyen arkadaşlarımız fabrikamızda teşvik düşünecek. Şu anda herkes aynı şeyi düşünüyor. Eskişehir'e gidersek bizim için yeni bir başlangıç olacak. 25 senedir Trakya'dayım, burada doğdum, büyüdüm, ailem, arkadaşlarım burada. Oraya gidersem evimi taşımak zorunda kalacağım. Ailemden ayrılacağım. Oraya gitmek bizim için zor. Aldığım maaşla geçinemeyeceğim. 1800 lira maaş alacağım. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz nasıl ödeyeceğim. O yüzden zor bir karar, herkes bunu düşünüp birkaç gün sonra kararı şirkete bildireceğiz."

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Fabrikada işten çıkarılan ve 20 yıllık işçi olduğunu anlatan Ersoy Saltık ise Eskişehir'deki fabrikaya gitmek için düşüneceklerini belirterek, şöyle konuştu:



"43 yaşında evli ve 2 çocuk babasıyım. Dünkü karara kadar hiçbir kazanım yoktu, dünkü karardan sonra bir adım oldu. İstediğimiz gibi olmadı ama bir kazanılmış hakkımız var. Şu an karar önümüzde. Ailemize danışacağız, şapkamızı önümüze koyacağız. Enine boyuna Eskişehir'deki fabrikaya gitmek için düşüneceğiz. Cuma gününe kadar karar vereceğiz. Gitmek isteyen 'Çalışmak istiyoruz' diye dilekçe verecek. İstemezsek kendi kararımız olacak. Herkes kendi kararını verecek. Ben evliyim, oğlum Aydın'da üniversite okuyor, eşim burada çalışıyor. Kızım burada liseye gidiyor. Tek başıma verebileceğim bir karar değil. Geleceğimizi ailemle birlikte oturup konuşmamız gerek. Herkesle görüştükten sonra sağlıklı bir karar vereceğiz. Tüm arkadaşlarımız aynı şeyi yapacak, ailesi ve yakınlarıyla görüşecek daha sonra bir karar verecek. Gitmek istemeyenler fabrikadan tüm hakları, kıdem tazminatı gibi alacaklarını alıp ayrılacak."



İşten çıkarılan 90 işçi, aileleriyle görüştükten sonra ya Eskişehir fabrikasında çalışmayı kabul edecek ya da tüm haklarıyla tazminatlarını alarak, işten ayrılacakları; her ikisini de kabul etmeyen işçilerin ise 'işe dönüş' davası açacağı belirtildi. İşçilerin kararlarını, 2-3 gün içinde yöneticilere bildirmesi bekleniyor.