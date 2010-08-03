-SİSAM'DA ORMAN YANGINI ATİNA (A.A) - 02.08.2010 - Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'nda orman yangını çıktığı bildirildi. Yunan medyası, Ada'nın kuzeyinde, bugün öğle saatlerinde çıkan yangının, arazinin geçit vermez olması nedeniyle kontrol altına alınamadığını, ''Marathokambos'' ile ''Karlovasi'' yerleşim birimlerinde acil durum ilan edildiğini duyurdu. Marathokambos bölgesindeki ''Voçalakia'' köyünün alınan önlemler çerçevesinde boşaltıldığı, turistler ile yerli halkın kıyıya götürüldükleri kaydedildi. Öte yandan, yangın alanı yakınlarında bulundukları sanılan 3 kişi ile irtibat kurulamamasının endişe yarattığı açıklandı. Bölgede havanın durgun olması ve dumanın çökmesi nedeniyle alevlerin havadan söndürülmesi çalışmalarının büyük güçlükler ile sürdürüldüğü belirtildi. Atina ile Selanik'ten takviye itfaiye ekiplerinin bölgeye gönderildiği de bildirildi.