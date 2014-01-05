Sis nedeniyle İzmir'e uçak seferleri iptal edildi

Yoğun sis, yurtta ulaşımı olumsuz etkiliyor, uçak ve feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

İzmir'de yoğun sis nedeniyle tüm uçak seferleri iptal edildi.İzmir'de gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle tüm uçak seferleri iptal edildi.

İstanbul'da da gece saatlerinde yoğunlaşan sis kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi kısalınca sürücüler zor anlar yaşadı.Yoğun sis deniz ulaşımını da etkiledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nı ''düşük görüş'' nedeniyle saat 02.30'da iki yönlü gemi trafiğine kapattı. Boğaz trafiği sabah 09.00'da tekrar açıldı. Yoğun sis nedeniyle bazı İDO seferleri de iptal edildi.

Feribot seferleri durdu

Kocaeli'de de yoğun sis nedeniyle vapur ve Eskihisar Feribot İskelesi seferlerine ara verildi. Gece saatlerinde başlayan sisin sabah saatlerinde etkisini artırması nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur ve feribot seferlerine ara verildi. Seferlere sisin dağılmasının ardından yeniden başlanacağı öğrenildi.