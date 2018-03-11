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SİS HAVA ULAŞIMINI DA OLUMSUZ  ETKİLEDİ

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA İstanbul'da sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi

11 Mart 2018 14:29

 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Gece ve sabah erken saatlerde yapılan seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu.
Sis nedeniyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı\'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı. Piste inen ve park pozisyonuna yönlenen uçaklar azalan sise rağmen adeta kayboldu. 
 
Görüntü Dökümü:
-Atatürk havalimanı apronu ve uçaklar
-Sis içinde uçakların ilerleyişi
-Kule ve aprondan detaylar
-Havalimanında yolcular ve bilgi ekranları 
 

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