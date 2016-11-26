Şirvan'daki maden faciası hakkında haber yapmak isteyen BBC muhabiri gözaltına alındı!

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi ve BBC Türkçe haber servisi muhabiri Hatice Kamer, bakır madenindeki heyelanla ilgili haber yapmak üzere geldiği Siirt'in Şirvan İlçesi'nde gözaltına alındı.

Şirvan İlçesi'ndeki Maden Köyü'nde meydana gelen heyelan faciasını takip etmek üzere Diyarbakır'dan Şirvan İlçesi'ne giden BBC Türkçe haber servisi muhabiri Hatice Kamer, polis kontrol noktasından geçtiği sırada, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Gazeteci Kamer'in gözaltı gerekçesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Emniyete götürülen Kamer ile ilgili işlemler sürüyor.

