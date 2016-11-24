Şirvan'da hayatını kaybeden madenci faciadan 20 gün önce evlenmiş

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki bakır madeninde 17 Kasım'da meydana gelen heyelan faciasında ilk cesedi çıkarılan Murat Ant'ın olaydan 20 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Ant'ın eşi İpek Açıkça, "Çeyizlerim yeni getirilmişti, düğün evimiz yas evine döndü" dedi. Ant'ın kız kardeşi Semra Ant ise, 8 işçinin yaşamını yitirdiği ve 8 işçinin halen altında olduğu madenin kapatılmasını istediğini söyledi.

DHA’da yer alan habere göre, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki bakır madeninde 17 Kasım'da meydana gelen maden faciasında yaşamını yitirenlerden biri olan ve ilk gece cenazesi çıkarılan Murat Ant'ın madenin bulunduğu Maden köyündeki evinde yas var. 18 kişilik Ant ailesinin kaldığı evin faciadan önce düğün evi olduğu, çünkü Murat Ant'ın heyelan altından kalmadan 20 gün önce evlendiği belirtildi. Murat Ant ile 20 gün önce evlenen ve daha resmi nikah kıyamayan İpek Açıkça, "Biz mutlu evlendik. Evliliğimizden 15 gün geçti sonra çeyizlerimi annemler getirdi. Babam hastanedeydi babamın yanına Siirt'e gittim ve ben eşin öldüğünü Siirt'te öğrendim. 'Eşin öldü' dediler sonra buraya geldik. Herkesin ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Madenin kapatılmasını istiyorum, analar ağlamasın

Kardeşi Murat'ın daha 20 günlük evli olduğunu ve muradına ermeden öldüğünü belirten Ablası Songül Ant, "Böyle olmasını hiç istemezdik. Kardeşim en mutlu günlerinde yaşama veda etti. Düğününü yaptık ve bayağı mutluydu. Ailemizi geçindirmek için çalışıyordu. Acı haber geldi, Allah bu durumu kimsenin başına getirmesin. Yer altında kalanlara, herkese sabırlar diliyorum. Bir an önce çıkarılmasını istiyorum" diye konuştu.



Murat Ant'ın kız kardeşi Semra Ant ise, "Böyle olmasını istemiyordum. Her gün işe giderken mutlu gidiyordu. Ama bu olay olunca yıkıldık. Düşünemiyorum, hiç inanamıyorum. Ben bu madenin kapatılmasını istiyorum, başka da bir şey istemiyorum, bir sürü analar ağladı. Analar ağlamasın artık yeter diyorum"dedi.