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ŞİRVAN'DA BİR TERÖRİST TESLİM OLDU SİİRT (A.A)

03 Temmuz 2011 19:21

-ŞİRVAN'DA BİR TERÖRİST TESLİM OLDU SİİRT (A.A) - 03.07.2011 - Siirt'in Şirvan ilçesinde, terör örgüt PKK üyesi bir kişi teslim oldu.  Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, terör örgütü PKK mensubu Şerif Parlak K'nın beraberinde getirdiği kalaşnikof piyade tüfeği ve dürbün ile birlikte Ormanbağı Jandarma Karakol Komutanlığına gelerek teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, yapılan araştırmada, Şerif Parlak K'nın ailesinin 15 Haziran 2011 günü Baykan İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduğu ve bugüne kadar kayıp şahıs olarak arandığının tespit edildiği kaydedildi.

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