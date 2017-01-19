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Sosyal Güvenlik

Şirvan'da 16 işçinin hayatını kaybettiği madende işçiler üretimi durdurdu!

Ciner Grubu’na ait bakır madenindeki işten çıkarmalar üzerine madenciler işi bıraktı

19 Ocak 2017 15:28

Siirt’in Şirvan ilçesinde Ciner Grubu’na ait bakır madeninde çalışan madenciler, işten çıkarılmalara karşı süresiz oturma eylemi başlattı. 17 Kasım’da meydana gelen göçükte 16 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Maden Köyü’ndeki ocakta ilk önce 4 taşeron firmada çalışan 200'e yakın madenci işten çıkarılırken, ana firmaya bağlı çalışan 142 işçinin de 31 Ocak itibariyle çıkışlarının verileceğinin bildirilmesi üzerine madenciler bugün üretimi durdurdu.

Firmanın açık işletmede çalışan 449 işçiyi de stoktaki mevcut cevherin bitirilmesinden sonra çıkaracağı yönündeki kararıyla mağdur edilen işçilerin eylemine Maden-İş Sendikası da destek veriyor.

Süresiz oturma eylemi başlatıldı

Dihaber'de yer alan habere göre, madendeki tüm işçilerin yanı sıra Maden-İş Sendikası yöneticilerinin katıldığı eylem öncesi işletmeye gelen askerler, eylemle ilgili bilgi aldı. Maden-İş Şube Başkanı Cevher Anık, madenciler işe iade edilene kadar süresiz oturma eyleminde olacaklarını duyurdu. Anık, şimdiye kadar Çin’den 9 işçinin getirildiğini, 200 işçinin getirileceği yönünde duyumları olduğunu da belirtti.

Şu ana kadar maden işletmesi yetkililerine ulaşılamadığı öğrenilirken, eylem alkışlar eşliğinde sürüyor. 

Siirt'te yaşanan maden faciası böyle görüntülenmişti:

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