Şirvan'a bakanlıktan kötü haber

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, trafik kazası sonucu felç olan 9 yaşındaki Şirvan Duran'a kök hücre nakli yapılmasıyla ilgili olarak, "Kök hücre nakli şu anda dünyada ve Türkiye'de, bilimsel

kurulların deneysel seviyede kabul ettiği bir tedavi şeklidir. Standart bir

tedavi şekli değildir" dedi.



Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programının 6. Yılı Değerlendirme Toplantısında,

Ankara'da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren minik Şirvan'a

kök hücre nakli yapılmasıyla ilgili bir soru üzerine, küçük çocuğun geçirdiği

kazada omuriliği zedelendiği için boynundan aşağısını kullanamadığını anımsattı.



Nakil yapılabilmesi için bunu talep eden doktorun ve ekibin

ilgili etik kurula başvurması gerekir diyen bakan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Standart bir tedavi şekli değildir. Dolayısıyla bu tedaviler, etik

kurulların müsaadesiyle ailenin rızasıyla bilimsel açıdan uygunluğu kabul

edilirse biraz da araştırma amaçlı yapılmaktadır. Standart tedavi amaçlı

yapılmamaktadır. Olayın aslı budur, hem Şirvan için hem de diğer bütün

vatandaşlarımız için...

'Bu kök hücre meselesi nereden çıktı?' diye ilgili

hastanenin başhekimine sorduğumda, 'Sayın Bakanım, bizim hastane olarak böyle bir

teşebbüsümüz veya düşüncemiz olmadı' dedi. Haberler nereden, nasıl çıktı

bilmiyorum. Böyle bir şey yapılacaksa ancak bunu talep eden doktorun ve ekibin

ilgili etik kurula müracaatı ve bu etik kurulun kabulü gerekir. Sağlık Bakanı

olarak buna ben karar veremem. Böyle bir yetkim de bilgi seviyem de yok."



Diyanet de karşı çıktı



Anne Funda Bilgin , doktorların Şirvan'a kök hücre nakli önermesi üzerine boşandiğı eşinden tüp bebek yöntemiyle çocuk yapabileceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Ekrem Keleş "Bir çocuğun, bir insanın hayatının kurtarılması çok önemli. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olunabilmesi için çiftlerin mutlaka nikahlı olmaları gerekir.

Söz konusu bebek için çiftin yeniden nikahlanmalsı gerekiyor. Nikahlısı olmayan bir erkeğin spermiyle çocuk sahibi olmak dini açıdan caiz görülmüyor. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak, nikahlı eşler arasında mümkün.'



