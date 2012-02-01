Sırtında bebek kaya tırmanıyor

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İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Menna Pritchard, part-time olarak outdoor spor eğitmenliği yaparken bir taraftan da okuluna devam ediyor.Kızı doğduğundan beri tırmanış, kar yürüyüşü gibi birçok sporu yaparken onu da yanında götürdüğünü belirten çılgın anne küçük kızının bu yolla etrafını keşfettiğini ve kendisinden ilham aldığının altını çizdi.'Daily Mail'e konuşan Pritchard şunları söyledi:'Spor yapmak hem fiziksel hem de ruhsal bir tatmin benim için. Ffion daha 4 aylıkken Galler'in en yüksek tepesine birlikte çıktık. Tırmanış sırasında sürekli uyudu. Benim için en önemli şey onun güvenliği.'