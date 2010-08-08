'Sırtımı yağlar mısın dedi, yağladım'

T24 - Bodrum’da genç bir kadınla samimi şekilde görüntülenen Ali Şen'den ilginç bir açıklama geldi. Vatan gazetesinden Zehra Çengil'e açıklama yapan Ali Şen, “Kadını tanımıyorum. ‘Sırtımı yağlarmısın’ dedi, yağladım. Kimse başka anlam çıkarmasın” dedi.

Önce yağladı sonra öptü

Bodrum’da genç bir kadına güneş yağı sürerken görüntülenen Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, “Sevgili filan değiliz, o kadının kim olduğunu bile bilmiyorum” dedi. Bodrum’da Highlight Otel’inin iskelesinde genç bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenen Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, fotoğraflarıyla olay yarattı. 71 yaşında ve evli olan Şen’in yanında görüntülendiği kadını önce yağladığı, sonra da öptüğü iddia edildi.

"Yanlış anlaşılmaz yanında kocası vardı"

Şen konuyla ilgili, “Fotoğrafı çekip, ‘büyük aşk’ diyorlar. O kadının kim olduğunu bile bilmiyorum, tanımıyorum. Bana böyle bin tane kız geliyor, havaalanında orada burada, ‘Başkanım fotoğraf çektirebilir miyiz?’ diye. Ne var bunda! Şimdi bana 30 tane kız gelsin ‘beni yağlar mısınız’ desin yağlarım. Orada da kız bana ‘sırtımı yağlar mısınız’ dedi, yağladım. O kadın evli barklı çocuğu olan biri. Evli yani. Kadının solunda da kocası duruyor. Ayrıca burada bir sürü gazeteci var. Otelde böyle bir şey olur mu? Yapmayın Allah aşkına. Herkesin ortasında evli bir kadını mı öpeceğim? Orada öpüşme falan yok. Ben orada yağı almaya uzanıyordum, eğildim. Ama yanlış anlaşılmış. O haberden sonra kadının kocası da doğal olarak kıyameti koparmış. Allah’tan terbiyeli bir adam, benim yanımda bir şey demedi." açıklamasını yaptı.