Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, "Sırtı ağrıyanlar neden çoğaldı?" sorusunu yanıtladı. Birçok farklı etken var diyen Müftüoğlu, "Ama anlaşılan o ki psikolojik faktörler, en yaygın sebep" dedi.

Müftüoğlu'nun "Sırtı ağrıyanlar neden çoğaldı?" başlığıyla yayımlanan (17 Kasım 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çevrenize şöyle bir kulak verin; çalışan-çalışmayan, memur-emekli, işçi-ofis görevlisi olması fark etmiyor, çoğu insan sürekli, tekrarlayıcı sırt ağrılarından yakınıyor. Peki ama neden?

Son yıllarda aynı dertten muzdarip olanların arasına okul çocukları bile girmeye başladı. Onlarınki farklı bir neden: Taşımak zorunda kaldıkları kocaman ve ağır çantaları.

Yetişkinlerdeki sebepler ise oldukça değişken: Bazıları uyku sorunları, tercih ettikleri kötü yastık ve yataklar, bazıları ofis ve ev çalışmalarında yaptıkları ortopedik duruş hataları, bazıları da stres faktörü nedeniyle sırt ağrılarından yakınıyor.

Ama anlaşılan o ki psikolojik faktörler, en yaygın sebep.

Özellikle gergin, çekingen, alıngan, hislerini çok kolay ifade edemeyen, mükemmeliyetçi, streslerini yönetmede zorlanan, kendiyle, işiyle, çevresiyle yarışan kişilerde sırt ağrılarının daha sık görüldüğü kesin.

Bu kişilerde ağrılar “psikosomatik” bir sorun şeklinde ortaya çıkıyor ve ne yazık ki bilinen basit, sıradan ağrı kesicilere, kas gevşeticilere filan da cevap vermiyor.

Çözüm kaslara spazm yaptıran o duygusal veya ruhsal ağırlığı sırt kasları ve kemiklerinin üzerinden kaldırmaktan geçiyor.

Mühim bir diğer neden de depresyon. Çoğu depresyonlu, sırt ağrılarından da yakınıyor. Hatta bazılarında giderek şiddetlenen ve çok sık tekrarlayan sırt ağrıları soruna işaret eden ilk şikâyet bile olabiliyor.

“Peki ne yapmalı?” sorusuna yanıt arıyorsanız yandaki kutuya bir göz atmanızda fayda var derim.

İyi bilgi



Sırt ağrılarına ilaçsız çözümler

* Uyku sorunlarınız varsa çözmeye çalışın. Doğal uyku desteklerinden (melotonin, valeryan, passiflora, melisa) yararlanın.

* Düzenli magnezyum desteğinin (günde 200-300 mg magnezyum glisinat veya sitrat) de işe yarayabileceğini gösteren gözlemler var.

* Egzersizden faydalanmayı düşünün. Özellikle sırt kaslarını gevşeten, dengeleyen ve çalıştıran egzersizler işe yarayabiliyor.

* Pilates iyi bir çözüm olabilir, tabii ki tecrübeli bir uzmandan yardım almak koşuluyla.

* Yoga ve meditasyon çalışmalarının da işe yarayabileceğini gösteren güvenilir veriler var.

* Kaliteli magnezyum yağlarından da yararlanmayı düşünün.