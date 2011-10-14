-Sirte'ye bomba yağıyor SİRTE (A.A) - 14.10.2011 - Sirte'de muhalif askerlerin namlusuyla Akdeniz arasında sıkışan Kaddafi'ye bağlı birliklerin üzerine adeta bomba yağıyor. Sirte'de tutunmaya çalışan Kaddafi'nin askerleriyle isyancı gençler arasında sıcak sokak çatışmaları yaşanıyor. Şehrin büyük bölümünü ele geçiren muhalifler, yüksek noktalara yerleştirdikleri tanklarla, füzelerle Kaddafi askerlerinin bulunduğu binaları yerle bir ediyor. Ellerindeki kanaslarla karşılık veren Kaddafi'nin adamları yerlerini belli edince, tankların namlusu o binaya çevriliyor. Sirte'ye doğudan giren Bingazililer, güney ve batı cephesinden saldıran Misuratalılar'dan farklı olarak, silahları belirli bir sırayla kullanıyor. Binalar, tank ve füzelerle dövülürken daha hafif silahlı askerler ateş etmeden bekliyor. Apartmanlar tamamen harap olduktan sonra içerisindeki Kaddafi'ye bağlı askerler oradan kaçmaya başlıyor ve elleri tetikte bekleyen isyancılar devreye giriyor. Muhaliflerin topçuları, içerisinde Kaddafi'nin askerleri bulunmasa da tepesinde yeşil bayrak asılı binaları yerle bir edinceye kadar bombalıyor.