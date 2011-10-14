T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sirte'ye bomba yağıyor SİRTE (A.A)

14 Ekim 2011 15:28

-Sirte'ye bomba yağıyor  SİRTE (A.A) - 14.10.2011 - Sirte'de muhalif askerlerin namlusuyla Akdeniz arasında sıkışan Kaddafi'ye bağlı birliklerin üzerine adeta bomba yağıyor. Sirte'de tutunmaya çalışan Kaddafi'nin askerleriyle isyancı gençler arasında sıcak sokak çatışmaları yaşanıyor. Şehrin büyük bölümünü ele geçiren muhalifler, yüksek noktalara yerleştirdikleri tanklarla, füzelerle Kaddafi askerlerinin bulunduğu binaları yerle bir ediyor. Ellerindeki kanaslarla karşılık veren Kaddafi'nin adamları yerlerini belli edince, tankların namlusu o binaya çevriliyor. Sirte'ye doğudan giren Bingazililer, güney ve batı cephesinden saldıran Misuratalılar'dan farklı olarak, silahları belirli bir sırayla kullanıyor. Binalar, tank ve füzelerle dövülürken daha hafif silahlı askerler ateş etmeden bekliyor. Apartmanlar tamamen harap olduktan sonra içerisindeki Kaddafi'ye bağlı askerler oradan kaçmaya başlıyor ve elleri tetikte bekleyen isyancılar devreye giriyor. Muhaliflerin topçuları, içerisinde Kaddafi'nin askerleri bulunmasa da tepesinde yeşil bayrak asılı binaları yerle bir edinceye kadar bombalıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24