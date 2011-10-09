T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sirte'de yoğun ateş TRABLUS A.A)

09 Ekim 2011 16:17

-Sirte'de yoğun ateş TRABLUS A.A) - 09.10.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) askerleri Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'ye sabah saatlerinden itibaren yoğun ateşe başladı. Muhahalif askerler kentin iki gün içinde tamamen düşeceğini belirtiyor. Sivillerin kentten çıkmasının ardından Sirte'ye ağır silahlarla saldıran isyancı güçler Sirte'de çemberi daraltıyor. Sirte'ye güneyden saldıran çoğunluğunu Misuratalıların oluşturduğu isyancı grup, sabah saatlerinden itibaren roketatarlarla, füzelerle ve tanklarla aralıksız şehri vurmaya başladı. Sokak çatışmasında can kayıplarının artığını belirten muhalif askerlerin cephe sorumlusu Hasan Siltan, Kaddafi'nin şehrin çevresine yaptırdığı duvarı yıktıktan sonra ağır silahlarla şehre gireceklerini söyledi. Sirte'nin büyük kısmının ele geçirildiğini ifade eden Siltan, şehrin iki gün içerisinde tamamen alınacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24