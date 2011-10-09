-Sirte'de yoğun ateş TRABLUS A.A) - 09.10.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) askerleri Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'ye sabah saatlerinden itibaren yoğun ateşe başladı. Muhahalif askerler kentin iki gün içinde tamamen düşeceğini belirtiyor. Sivillerin kentten çıkmasının ardından Sirte'ye ağır silahlarla saldıran isyancı güçler Sirte'de çemberi daraltıyor. Sirte'ye güneyden saldıran çoğunluğunu Misuratalıların oluşturduğu isyancı grup, sabah saatlerinden itibaren roketatarlarla, füzelerle ve tanklarla aralıksız şehri vurmaya başladı. Sokak çatışmasında can kayıplarının artığını belirten muhalif askerlerin cephe sorumlusu Hasan Siltan, Kaddafi'nin şehrin çevresine yaptırdığı duvarı yıktıktan sonra ağır silahlarla şehre gireceklerini söyledi. Sirte'nin büyük kısmının ele geçirildiğini ifade eden Siltan, şehrin iki gün içerisinde tamamen alınacağını kaydetti.