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Dünya

Sirte'de toplu mezar TRABLUS (A.A)

24 Ekim 2011 16:17

-Sirte'de toplu mezar TRABLUS (A.A) - 24.10.2011 - Öldürülen devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin doğum yeri Sirte kentinde toplu mezar bulunduğu bildirildi. Merkezi New York'taki İnsan Hakları İzleme Örgütü, toplu mezarda bazıları muhalif güçler tarafından idam edilmiş olması muhtemel, Kaddafi yanlısı 53 kişinin çürümüş cesedinin bulunduğunu duyurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, toplu mezarın, kendilerini yasaların üzerinde gören Kaddafi karşıtı güçlerin adam öldürme, yağmalama ve diğer kötü muamele suçlarını işlediğini gösterdiğini kaydetti. Örgüt, Libyalı yetkililerden silahlı grupları kontrol etmesini isterken, ABD ve İngiltere soruşturma çağrısında bulundu.

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