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Dünya

Sirte'de en az 400 ceset bulundu CENEVRE (A.A)

04 Kasım 2011 23:21

-Sirte'de en az 400 ceset bulundu CENEVRE (A.A) - 04.11.2011 - Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin ölümünden bu yana memleketi Sirte'de 400'den fazla ceset bulunduğu bildirildi. Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Kaddafi'nin 20 Ekim'de öldürülmesinden bu yana kentin değişik bölgelerinde bulunan cesetlerin Libyalı doktorlara teslim edildiklerini açıkladı.  Bulunan cesetlerin tamamının Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçleri ile Kaddafi yanlıları arasındaki çatışmalarda ölen kişilere ait olduğunu tahmin ediliyor. Doktorlara her gün onlarca ceset getirildiğini belirten ICRC sözcüsü, cesetlerin geçici olarak gömüldüklerini, kimlik belirleme işlemlerinin daha sonra yapılacağını açıkladı. İnsan Hakları Örgütü geçen hafta yaptığı çağrıda, yaklaşık 50 sivil ve Kaddafi yanlısının ölümünü ''toplu idam'' olarak adlandırmış ve bununla ilgili soruşturma yapılmasını istemişti. Örgüt, öldürülen kişilerin bazılarının ellerinin arkadan bağlı olduğunu belirtmişti.

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