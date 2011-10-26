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Dünya

Sirte'de cephanelik bulundu SİRTE (A.A)

26 Ekim 2011 23:57

-Sirte'de cephanelik bulundu SİRTE (A.A) - 26.10.2011 - Sirte'nin 120 kilometre güney kesimindeki çölde, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi güçlerine ait içinde on binlerce ton mühimmatın bulunduğu bir cephanelik bulundu. Bölgedeki AFP muhabiri, çölde denetimsiz bir şekilde duran, özellikle Fransa ve Rusya yapımı bu mühimmatın, kum rengine boyanmış yaklaşık 80 beton ambarda bulunduğunu belirtti. AFP muhabiri, bu ambarlardan sadece birinde 100 milimetre çapında yaklaşık 8 bin havan topu mermisinin bulunduğu, diğerlerinde de 250, 500 ve 900 kiloluk uçaktan atılan yüzlerce bomba, roketler, parça tesirli bombalar, çeşitli çapta top ve havan topu mermileri, hava savunma sistemi mühimmatı bulunduğunu bildirdi. İnsan Hakları İzleme örgütü de yayımladığı bildiride, denetlediği bölgedeki birçok ambarın yağmalanmış olduğunu belirtti ve bu durumdan ötürü kaygı duyduğunu ifade etti. Örgütten bir müfettiş, stoklanmış mühimmatın miktarının "on binlerce ton" olduğunu belirtti.

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