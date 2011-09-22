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Dünya

Sirte'de 151 sivilin öldürüldüğü iddiası TUNUS (A.A)

22 Eylül 2011 18:46

-Sirte'de 151 sivilin öldürüldüğü iddiası TUNUS (A.A) - 22.09.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim, NATO ve Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı kuvvetlerin Sirte'ye yönelik bombardımanlarında 151 sivilin öldüğünü söyledi. İbrahim, Reuters haber ajansına telefonla yaptığı açıklamada, "Dün ve bu sabah arasında,evlerinde otururken başlarına roket ve patlayıcı yağan 151 sivil öldü" dedi. Musa İbrahim, kentteki ana hastanenin işlevini göremez hale geldiğini de iddia etti.      NATO'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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