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Dünya

Sirte ve Beni Velid'de ilerleyiş sürüyor SİRTE (A.A)

09 Ekim 2011 22:27

-Sirte ve Beni Velid'de ilerleyiş sürüyor SİRTE (A.A) - 09.10.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) bağlı birliklerin, devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte ve başkent Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kentlerinde büyük ilerleme kaydettikleri bildirildi. UGK'nın Başkanı Mustafa Abdülcelil, Trablus'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, geçiş hükümetine bağlı güçlerin Beni Velid'de beş yönden ilerlemeye devam ettiğini, Sirte'de ise yoğun çatışmaların ardından şehir merkezine ulaştıklarını ve direniş bölgelerini etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını belirtti. Abdülcelil, iki kentin de önümüzdeki hafta içinde özgürlüğüne kavuşacağına inandığını ifade etti. Öte yandan, Sirte'nin güneyindeki UGK birliklerinin komutanı Mahmud Bayu, geçiş hükümetine bağlı birliklerin, Sirte'nin merkezindeki ana meydanlardan birine ulaştığını, ancak daha da ilerlemeden önce sivillerin bölgeyi terk etmesini beklediğini açıkladı.  UGK'ya bağlı birliklerin, dünden bu yana kentin önemli binalarından Sirte Üniversitesi, İbni Sina Hastanesi ve Ouagadougou Kongre Merkezi ile bazı okulların da kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

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