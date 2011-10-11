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Dünya

Sirte muhalif askerlerin eline geçti TRABLUS (A.A) 

11 Ekim 2011 03:09

-Sirte muhalif askerlerin eline geçti TRABLUS (A.A) - 11.10.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) askerlerinin, Sirte'nin tamamına yakın kısmını ele geçirdiği bildirildi.  UGK askeri yetkililerinden alınan bilgiye göre, haftalardır kuşatma altında olan Kaddafi'nin doğum yeri Sirte'nin tamamına yakın kısmı muhalif askerlerin eline geçti. Sirte'de isyancılara sadece bazı evlerde kalan Kaddafi'ye bağlı askerler karşılık veriyor.  Son günkü çatışmalarda muhaliflerin önemli komutanlarından Fethi Tevfik de hayatını kaybetti. Bu arada, UGK askeri yetkililerinin, kuşatma altında tutulan Beni Velid'e salı günü yoğun saldırı yapmak için cepheye çok sayıda asker götürdüğü öğrenildi.

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