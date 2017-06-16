Sırrı Süreyya Önder'den CHP'ye çağrı: Özeleştiri yapın, muhalefeti büyütün!

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun mahkeme salonunda tutuklanmasına tepki gösterdi. Dokunulmazlıkların kaldırıldığı dönem CHP’ye “Bu tuzağa düşmeyin size de sıra gelir” uyarısı yaptıklarını ifade eden Önder, CHP’den özeleştiri içeren ve toplumsal muhalefeti büyüten bir çağrı beklediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlattığı "adalet yürüyüşü"nü de değinen Önder, doğru bir tutum sergilemesi hâlinde geniş bir ittifak oluşabileceğini ifade etti; “Sorun sadece bizde değiliz. Geniş toplumsal kesimler ancak ilkeler ve doğru çerçevelenmiş çağrılar etrafında bir araya gelebilir” diye konuştu.

Dihaber’e konuşan HDP'li Önder, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bile CHP, bir itiraz pratiğinin nasıl etkili ve sonuç alacağı bilgisinden ve görgüsünden bir hayli uzakta. Biz yürüyoruz isteyen yanımıza gelsin mealindeki yaklaşımlar bir itirazı topluma mal etmek anlayışından çok gelişen taban baskısını savuşturmanın ve sönümlendirmenin bir aracı olabilir ancak.”

"HDP'nin pratiği ortaklaşma pratiğidir"

"Ortak bir eylem mümkündü. HDP’nin pratiği demokratik siyaset için ortaklaşma pratiğidir. HDP başlı başına bunun en açık delilidir. Bizim içimizde sosyal demokrat ve seküler insanlardan, İslami referanslarla hayata bakanlara Sosyalistlerden, Ermenilere, Süryanilere varan bir ortak eyleyiş pratiğidir bizimkisi. Bu farklılıkları bir araya getiren müşterek payda tam demokratik bir Türkiye hedefidir. Bunu program yapmış bir parti bunun pratiğini de bizatihi üye ve vekil profili ile ortaya koymuştur."

"HDP’ye yapılacak olan çağrı çok yüksek bir özen ile tartışılacak ve değerlendirilecektir. Böyle bir çağrının bir özeleştiri anlamı da olacaktır. Çünkü bu hoyratlığa varan yolun taşları hep CHP’nin omuz vermesi ile döşendi. Enis Berberoğlu özelinde yaşanan olayın trajik bir dışa vurumu var ki, hem bir milletvekilinin tutuklanması, ‘anayasaya aykırı ama evet’ diyen CHP’nin sayesinde gerçekleşen bir şeydir hem de Berberoğlu’nun itham edildiği mesele Suriye’de hükümetin geliştirdiği operasyonların açığa vurulmasıdır. Suriye tezkeresinin altında yine bakıyoruz loğ taşı gibi CHP’nin mührü var. Onun için CHP’nin çağrısı tüm bu geçmişe yönelik bir özeleştiri taşımalıdır. Yoksa biz gidiyoruz hadi sizde gelin söylemi siyaset kültürü açısından demokrasi mücadelesi bakımından da eksik bir yaklaşım olacaktır."