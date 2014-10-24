Sırrı Süreyya Önder'den Arınç'a yanıt: İmralı heyetini o değil biz belirleriz

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, kendisi ve Pervin Buldan için "Bundan sonra İmralı heyetinde yer almayabilir" sözlerine tepki gösterdi. Önder, "Buna Sayın Arınç karar veremez. Buna sadece biz ve Sayın Öcalan karar verir. Arınç'ın varsa böyle bir yetkisi İmralı'ya gidecek devlet heyetinin kimlerden oluşacağına karar vermek için kullanabilir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, adeta kendilerini görevlendirilmiş görüyorlar. Bundan sonra İmralı heyetinde yer almayabilirler" sözlerine HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den sert bir yanıt geldi.

Önder şöyle dedi: "Buna Sayın Arınç karar veremez. Buna sadece biz ve Sayın Öcalan karar verir. Arınç'ın varsa böyle bir yetkisi İmralı'ya gidecek devlet heyetinin kimlerden oluşacağına karar vermek için kullanabilir"