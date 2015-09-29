Sırrı Süreyya Önder: Tek yurttaş seçimi iptal ettirebilir

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye'nin doğusu ve güneydoğu bölgelerinde uygulanmak istenen "taşımalı oy" sisteme ilişkin olarak, "Anayasa Mahkemesi’ne, belirlenen yerde oyunu kullanamayan bir yurttaşın başvurusuyla o seçimin iptali söz konusudur" dedi.

"En sıkıntılı zamanlarda bile seçimlerin, kendi bölgelerinde yapılabildiğini" söyleyen Önder, devletin görevinin; halkın iradesinin adil, tarafsız ve güvenlik içerisinde sandığa yansımasını sağlamak olduğunu belirtti.

ANF'ye açıklamalar yapan Önder, “Bugüne kadar en sıkıntılı zamanlarda bile seçimler, kendi bölgelerinde yapılabilmesine rağmen, şimdi hükümet ne hikmetse kendisinin az oy aldığı bütün yerlerde bir seçmen taşıma, sandık taşıma operasyonları geliştiriyor. Bu taleplerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından dikkate alınmayacağını ümit etmek istiyoruz. Çünkü, aksi durumda Anayasa Mahkemesi’ne, belirlenen yerde oyunu kullanamayan bir yurttaşın başvurusuyla o seçimin iptali söz konusudur.” ifadelerini kullandı.

HDP'li Önder, "Yüksek Seçim Kurulu da sandık ve seçmen taşıma gibi bir karar alamaz, almaması gerekir" diyerek, "Oradan dönmesini bekliyoruz. Bu akıllarına gelen bütün yol ve yöntemlerle, aslında HDP’yi seçim başarısında zafiyete uğratmak ve kendilerinin tamamen silindiği bir coğrafya da hileyle, zorlamalarla ve devlet gücüyle bir seçim sonucu elde etme çabalarıdır” şeklinde konuştu.

'Valiler Eşbaşkan oldu'

Valilerin, seçim konusunda karar verme yetkisini değerlendiren Önder şunları kaydetti: “Artık Vali demeyelim onlara AKP, bölgedeki bütün illerde eş başkanlık sistemine geçti. Eş başkanın birisi AKP’nin il başkanı, diğeri de Valiler. İlçelerde ise ilçe başkanı ve kaymakam bu görevde. Böyle bir eş başkanlık sistemine geçildi. Günü gelince bütün Valiler bu hukuksuzlukların hesabını yasalar önünde verecekler.”

‘Sonuca göre tutum belirleyeceğiz’

“Sandık taşıma başvurusu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) onayından geçerse, o seçimlerin adilliği ve tarafsızlığı gibi bir çok meseleyi de tartışmaya açar” diyen Önder, “Seçmenlerin taşınması ise teknik olarak imkansızdır. Yaklaşık kırk bine ulaşan seçmenin taşınması söz konusu. Bir ilçenin tamamının taşınması söz konusu, dolayısıyla; bu konu tartışma bile edilemez. AKP Hükümeti sandıktan alacağı ikinci bir yenilginin sonları olacağının farkında. Hükümetin can havliyle iktidara tutunmuş manevraları bunlar.

Şu an hem ulusal hem de uluslararası anlamda neler yapılabileceğine dair ilgili kurullarımız çalışma içerisindeler. YSK temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Buradan çıkacak sonuca göre bir tutum belirleyeceğiz.”