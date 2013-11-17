Sırrı Süreyya Önder sonunda açıkladı: İstanbul'a aday adayıyım

CNN Türk televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aday adayıyım. Bunu partimiz, forumlar, Gezi Platformu ve partimiz dışındaki sol bileşenler birleşip adaylık ölçülerini, yerel yönetime yaklaşımı ve adayları netleştireceğiz" diye konuştu.

Seçimlerdeki muhtemel rakiplerinden Sarıgül'ün seçim için konuşmalar yapmaya başlamasını esprili bir dille eleştiren Önder, "'Rabbim', 'Bismillah' ve 'Atatürk' kelimelerini kullanmadan 15 dk benimle tartışabilsin adaylıktan çekilirim" diye konuştu.

Önder, ilkesel duruşlarını muhafaza ederek her türlü ittifaka açık olduklarını belirtti.

"Kente karşı suç işlememiş insanlık suçu işlememiş herekesle ittifak yaparız. Şeffaf ve ilkesel olacak.Oyları bölmeyin yaklaşımı doğru değil. Bu anlayışla siyaset ömrünü tamamlamıştır. Bizim bu konudaki iddiamız var yaşayacağız göreceğiz. Adımız geçti istatistikler alt üst oldu. Biz Gezi’den sonuç çıkardık ona göre davranıyoruz. Şişli’de nefes alacak alan kalmadı dikelen binalardan bunu bir solcuya silah zoruyla yaptıramazsınız. Sosyal demokrat teoriyi biraz çalışsın kim icat etmiş cenazesi ne zaman gömülmüş öğrensin gelsin tartışalım."

CHP'nin tarihi kerhen oy alma tarihidir

Bugüne kadar ne Kürt hareketi ne sol bileşenler İstanbul’un metropolünde konuşulur olmamıştı. Bu seçimi almışız gibi bir durumdur. Alada bilir de ondan konuşuluyor. Bir önceki oy tabanı kimsenin babasının malı mülkü sanmasın kimse. Erdoğan hiç bir istatistikte adı yoktu geldi, İstanbul’u aldı. Sırrı girmesin tartışması kuş beyinliliktir. CHPliler bize kuş beyinli dedi diye algıladı. Ben kimseye böyle demem. CHP’nin tarihi kerhen oy alma tarihidir. Şundan kurtulalım, Özal’dan Çiller’den kurtulacağız diye CHP’ye oy veriyorlar

Şivan, zindandakilere bir selam göndermeliydi

Barzani ve Şivan Perwer’in gelişleri çok kıymetli ve anlamlıdır. Ancak siz bunca yıl mücadele den ve ölen canlar sayesinde oraya geliyorsunuz. Orada bunlar da söylenmeliydi. Zindanlarda olanlara bir selam gönderilmeliydi. Sanatçı olarak benim Şivan'a bir şey söylememin imkanı yok hoş geldi, keşke daha önce gelseydi. Keşke halkından kendini kendinden halkını mahrum etmeseydi. Geliş biçimine kendi karar verir.

Şivan'ı sesini anestezi yerine kullanırlardı

Şivan’ın gerilla üzerindeki etkisi ilk çatışma başladığında narkoz yok, anestezi yerine Şivan dinliyorlar. Bu ülkede binlerce genç o türkülerin uyandırdığı bilinçle çıktı. O gençleri hoş edebilirdi gelirken. O gençlere de muktedirlere Şivanın hiçbir borcu yoktur. Bütün muktedirlerinden alacağı vardır. Borçlu olduğu bir selam o meydandan çok hoş olurdu. Şivan şivandır tarihteki yeri tartışılmaz.