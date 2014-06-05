Sırrı Süreyya Önder 'siyasi görüşmeler'in kimler arasında yapıldığını açıkladı

HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, İmralı heyetinin yanı sıra HDP ve BDP eş başkanlarının da yer aldığı bir heyetin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da aralarında bulunduğu bir heyet ile görüşmeye başladığını açıkladı. T24'e hükümetin yeni bir yol haritası üzerinde çalıştığını söyleyen Önder, bakanların haritayı “uzun olmayan bir sürede” kamuoyuna açıklayacaklarını söylediklerini aktardı. Önder’in süreçte atılabileceğini düşündüğü ilk üç adımdan biri “geri dönüş için yasal çerçevenin hazırlanması.”

Diyarbakır’da, çocuklarını PKK’nın kaçırdığını ileri süren annelerin yaptığı eylemle ilgili de konuşan Önder, "Biz konuşmak yerine işimizi yapıyoruz" dedi ve yakında rehin alınan bir uzman çavuşun daha bırakılmasını beklediklerini söyledi.

Sırrı Süreyya Önder, İmralı heyetinin 1 Haziran’da Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrasında “Siyasi heyetler üzerinden görüşülmeye başlandı” dedi. Basına “Öcalan ile siyasi heyetler üzerinden görüşmelere başlandı” olarak da yansıyan açıklamayı, bir gazeteci Önder’e referansla Başbakan Tayyip Erdoğan’a sordu. Erdoğan, “Öcalan’la HDP ve MİT dışında başka isimlerin görüşmesine izin verildi mi” sorusu üzerine “Ham hayal” dedi ve “Bu anlayış ile yaklaşmaları halinde kendi kapılarını da kapatırlar” ifadesini kullandı.

T24’ün telefonla ulaştığı Önder, verdiği demeç ile bazı yayın organlarının haber için kullandığı başlığın birbirine uymadığını söyledi. “Ben hiçbir zaman siyasi heyetlerin Öcalan’la görüştüğünü söylemedim” diyen Önder , “siyasi heyetler” derken ne kast ettiğinin sorulması üzerine yaklaşık bir ay önce bazı hükümet üyeleri ile Kürt siyasetinden isimlerin görüşmeye başladığını açıkladı.

Önder’in aktarımına göre, yaklaşık bir ay önce başlayan görüşmelerin Kürt siyaseti tarafında Pervin Buldan, İdris Baluken ve kendisinin oluşturduğu İmralı heyetinin yanı sıra HDP ve BDP eş başkanları, milletvekilleri ve milletvekili olmayan bazı isimler bulunuyor. Görüşmenin hükümet tarafında ise başta Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan oluşan bir heyet yer alıyor. Şimdiye kadar hükümetten üç ismin de katıldığı iki toplantı yaptıklarını belirten Önder, tekli ve ikili temasların da olduğunu söyledi.

Hükümet yol haritasını açıklayacak

Hükümet üyeleriyle görüşmelere başlamadan önce diyaloğun bürokratlarla yürüdüğünü belirten Önder, “Eskiden gerektiğinde Adalet Bakanı ile görüşüyorduk ancak şimdi iki siyasi heyet, süreci büyük bir resim olarak önlerine koyarak değerlendiriyor” dedi. Görüşmelerde “Sürecin neresindeyiz, sıkıntılar nerede, bu sıkıntılar nasıl aşılabilir” benzeri soruların yanıtlarının arandığını belirten Önder, “bakanların ifadesiyle” notu düşerek “Uzun olmayan bir sürede kamuoyu ile paylaşılacak yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyorlar” dedi.

Önder'e göre ilk 3 adım ne olabilir?

AKP tarafındaki iç görüşmelerin Başbakan Erdoğan ile başladığını belirten Önder, “kişisel fikrim” diyerek sürecin şu üç gelişme ile ilerleyeceğini düşündüğünü belirtti: “Terörle Mücadele Kanunu’nda süreci engelleyici maddelerin temizlenmesi, geri dönüş için yasal çerçevenin hazırlanması ve Öcalan ile müzakerelere resmi nitelik sağlanması.”

'Bir çavuşun daha bırakılması bekleniyor'

HDP Genel Başkan Yardımcısı Önder, Diyarbakır’da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen annelerin yaptığı eyleme ve kendilerine yöneltilen eleştirilere ilişkin de konuştu. Önder, “BDP’liler niye bir şey söylemiyorlar” diyenlere yanıt olarak “Biz konuşmak yerine işimizi yapıyoruz. Ama onlar unutuyorlar. Yakın zamanda bir müzakere heyeti gitti ve rehin alınan uzman çavuşu aldı, getirdi” dedi. Önder, diğer uzman çavuşun da yakın zamanda bırakılmasının beklendiğini söyledi.