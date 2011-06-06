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Sırrı Süreyya Önder: Polis, büroda kimse yokken arama yaptı

Önder'in, Gazi Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nda Terörle Mücadele polisi, dün gece operasyon düzenledi.

06 Haziran 2011 03:00

T24- Gazi mahallesindeki seçim irtibat bürosunda polis ekipleri tarafından yapılan aramada molotofkokteylleri bulunduğu iddia edilen İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder, konuyla ilgili yaptığı yazılı bir açıklamada "Büro sorumlusu ya da benim bulunmadığım bir anda bu aramanın yapılmış olmasını anlamak mümkün değil. Polis tarafından olayla ilgili olarak, tarafıma yapılmış herhangi bir açıklama ya da bilgi talebi söz konusu olmadı. Kesin bir açıklamayı beklemekteyim" dedi.





Sırrı Süreyya Önder'in, İsmetpaşa Caddesi üzerindeki Gazi Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nda molotofkokteyli bulunduğu yönünde bilgi alan Terörle Mücadele polisi, dün gece operasyon düzenledi.

Operasyonun ardından, seçim irtibat bürosunda yapılan aramalarda, kullanıma hazır halde 32 adet molotofkokteyli ele geçirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, polisin çilingir vasıtasıyla girdiği bürodan söz konusu materyallerle çıktığını ve durumla ilgili kendisine bilgi verilmediğini açıkladı.

Önder’in basın açıklaması şöyle:

Polis, büroda kimsenin bulunmadığı bir anda, kapıyı çilingire açtırarak içeri girmiş ve çıkışta söz konusu patlayıcıları bulduğunu söylemiştir.

Şu ana kadar polis tarafından olayla ilgili olarak, tarafıma yapılmış herhangi bir açıklama ya da bilgi talebi söz konusu olmamıştır.

Büro sorumlusu ya da benim bulunmadığım bir anda bu aramanın yapılmış olmasını anlamak mümkün değildir.

Her seçim bürosunun sorumlusu bellidir ve bunların bilgileri poliste mevcuttur.

Bir genel yaklaşım olarak, şiddet içeren hiçbir yöntemi ve materyali kabul etmem mümkün değildir.

Polis tarafından hem tarafıma hem de kamuoyuna yapılacak kesin bir açıklamayı beklemekteyim.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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