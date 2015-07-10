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Sırrı Süreyya Önder: Meclis Başkanı'nın RTÜK yazısı anayasaya aykırı

'Bu yazıyı göndermek ve bir 'oldu bittiye getirmek' açıkça bir anayasa ihlalidir'

10 Temmuz 2015 23:49

TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için Meclis Başkanı İsmet Yılmaz tarafından RTÜK üyeliği için genel kurulda oylama teklifine bulunan çözümün anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "Bu yazıyı göndermek ve bir 'oldu bittiye getirmek' açıkça bir anayasa ihlalidir" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, HDP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte basın toplantısı yapan Önder, Parlamentoda MHP ve partisinin aynı sayıda milletvekili ile temsil edildiğini anımsattı.


Yaşananları "Tariflenmemiş bir durum" olarak nitelendiren Sırrı Süreyya Önder, "Bu konuda herhangi bir emsal ve kıyas yapılamayacağı için önce lafzına bakıp kanunun, yeterli değilse teamüller, o da yeterli değilse kura sistemi bugüne kadar uygulanmıştır" diye konuştu.

Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'ın RTÜK üyeliği için isim bildirmesine yönelik HDP'ye gönderdiği yazıyı okuyan Önder, şöyle devam etti:


Bu, Sayın Meclis Başkanı'nın bize gönderdiği çözüm önerisi. Bu konuyu görüşmek için dün başkanlık divanı toplandı. Bu toplantıda MHP'li üyelerin tamamı RTÜK üyeliğinin kendilerine verilmesi gerektiğini savunmuş, bunun dışında başkan hariç geri kalan Adalet ve Kalkınma Partisi 'nden bir üye hariç kura çekilmesi görüşünü bildirmişlerdir. Adalet ve Kalkınma Partili üye de MHP'nin görüşlerinden yana fikir beyan etmiştir. Yani ortaya çıkan ağırlıklı görüş, kura yoluyla üçüncü üyeliğin belirlenmesi olmuştur.

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