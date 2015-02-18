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Politika

Sırrı Süreyya Önder: Hiçbir vekilimize kılıç mesafesinden fazla yaklaşmayın, pişman olursunuz

HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, AKP'li Mustafa Elitaş'ın kürsüyü işgal ettiğini belirterek, TBMM'de kadına şiddet uygulandığını söyledi

18 Şubat 2015 20:21

TBMM'de kapalı oturumda gerçekleştirilen 'İç Güvenlik Paketi' paketi görüşmelerinde yaşanan kavgayla ilgili konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "Hiçbir vekilimize şiddet amaçlı bir kılıç mesafesinden fazla yaklaşmayın, pişman olursunuz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki İç Güvenlik Yasa Tasarısı görüşmeleri gergin bir şekilde devam ediyor. HDP ve AKP milletvekilleri, dün milletvekillerine yapılan saldırıyı hatırlatarak birbirlerini sert dille eleştirdi.

Tartışmaların ardından söz alan Sırrı Süreyya Önder, "Hiçbir vekilimize şiddet amaçlı bir kılıç mesafesinden fazla yaklaşmayın, pişman olursunuz." dedi.

 

'TBMM'de kadına şiddet uygulandı'

 

HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise dün kendilerine yapılan saldırıyı kınarken şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Elitaş oturduğu yerden sürekli Ayşenur Bahçekapılı'nın Meclis Genel Kurulu'nu nasıl yönetmesi gerektiğinden, sadece kendi önerileri konuşulsun diye baskı uygulamış. Bu Parlamento bir kez daha kadına yönelik şiddet uyguladı. İç Güvenlik Yasa Tasarısı 'yeni bir şiddet tasarısıdır' denildiği için şiddetle karşı karşıya kalıyoruz.

AKP Grup Başkanvekili işgal etmiştir. Sayın Grup Başkanvekilimiz konuşma yaparken, bizi iterek burayı işgal etmeye çalışmıştır. Edebi ifadelerle bu şiddeti gizleyemezsiniz. Kürsüyü dün Elitaş işgal etti, vekillerimizi darp etti." şeklinde konuştu.

 

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