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Sırrı Süreyya Önder: Erdoğan arayıp 'Kandil'de ne oldu' diye sormuştu; mahkemelerde konuşacağım!

Dokunulmazlık görüşmelerinde HDP'li ve AKP'li vekiller arasında sert tartışmalar yaşandı

20 Mayıs 2016 15:07

Meclis'teki dokunulmazlık görüşmelerinin 2. tur oylaması öncesinde Genel Kurul'da sert tartışmalar yaşanıyor. CHP'lilerin "laiklik" protestosunun ardından HDP adına kürsüye çıkan Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a "Erdoğan arayıp 'Kandil'de ne oldu' diye sormuştu. Mahkemelerde konuşacağım" yanıtını verdi.

Sırrı Süreyya Önder konuşurken AKP sıralarından kendisine laf atılınca "Sen Bayram, sen. Seninle ayrı görüşeceğiz. Göreceksin" karşılığını verdi. Önder'den sonra kürsüye çıkan Bülent Turan, "HDP'nin Kandil'den talimat almadan yürüyemediğini" söyledi. Tekrar kürsüye çıkan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan'dı. Beni aradı. 'Kandil'e gittiniz, ne oldu?' dedi. Bunun devamını mahkemelerde söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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