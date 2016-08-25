Sırrı Süreyya Önder: Darbe girişiminde bulunan askerler çözüm sürecinin bitmesinde rol oynadı

HDP Genel Merkezi'nde İmralı heyet üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Sırrı Süreyya Önder, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan askerlerin Çözüm Süreci'nin sona ermesinde rol oynadığını dile getirdi.

Önder, "Bugün darbeden dolayı içeride olan subayların tümünün, çatışmaların en gayri insani, en kabul edilemez, vahşetin en büyük, provokasyonun en katmerlisinin olduğu yerlerin sorumluları olduğunu görüyoruz." dedi.

Gaziantep'teki terör saldırısını kınayan Önder, yaralılara acil şifa, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Önder, özellikle son 1,5 yıldır yaptıkları her basın toplantısında çeşitli olaylar sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilemekten artık yorulduklarını söyledi.

15 Temmuz’daki darbe girişimine değinen Önder, darbenin bir günde hazırlanamayacağını, önce bunun ekonomik ve sosyal boyutlarının oluşturulması, ülkenin artık yönetilemez hale geldiği algısının yaratılması gerektiğini anlatarak, Suruç, Ceylanpınar, Cizre, Ankara Garı ve İstanbul'daki olaylara bu açıdan da bakmak gerektiğini vurguladı.

Durumdan umutsuz ve karamsar olunmaması gerektiğini belirten Önder, bunu boşa çıkaracak en temel anahtarın "hakiki, sorumlu, rasyonel bir yüzleşmeden" geçtiğini anlattı. Önder, bunun için öncelikle "Kürt düşmanlığı ve Kürt nefretinin sona ermesi" gerektiğini dile getirdi.

HDP'nin darbeye karşı tutumunun belli olduğuna ancak demokrasi mitinglerine davet edilmediğine değinen Önder, yeni anayasa gibi konularda da HDP'nin görüşünün sorulmadığını ifade etti.

Önder, "Bugün darbeden dolayı içeride olan subayların tümünün, çatışmaların en gayri insani, en kabul edilemez, vahşetin en büyük, provokasyonun en katmerlisinin olduğu yerlerin sorumluları olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırrı Süreyya Önder, Çözüm Süreci'nin bitmesi konusunda ‘FETÖ'cü subayların etkisinin mutlaka olduğunu ancak ne kadar olduğuna bakılması gerektiğini belirtti.