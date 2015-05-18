Sırrı Süreyya Önder: Alanı bu güvercin kasaplarına bırakmayacağız!

Mersin ve Adana’da HDP’ye yapılan bombalı saldırıya ilişkin açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, “Bu saldırıların bizi korkutacağını yıldıracağını seçim çalışmalarından alanlardan çekileceğimizi öngörüyorlarsa bu hesap boşa çıkacak. Biz bu alanı bu soytarılara, bu kan emicilerine bu güvercin kasaplarına bırakmadık bırakmayacağız” dedi.

İmralı Heyeti Sözcüsü ve HDP İstanbul Milletvekil Sırrı Süreyya Önder, Mersin ve Adana’da HDP’ye yapılan bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Önder, “Saldırılara karşı biz büyük bir coşku, büyük bir neşe, büyük bir kararlılıkla daha fazla barış daha fazla eşitlik daha fazla özgürlük diyeceğiz. Bu saldırıların bizi korkutacağını yıldıracağını seçim çalışmalarından alanlardan çekileceğimizi öngörüyorlarsa bu hesap boşa çıkacak. Biz bu alanı bu soytarılara, bu kan emicilerine bu güvercin kasaplarına bırakmadık bırakmayacağız” dedi.

Önder’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Saldırıyı geçekleştirenler bizim soğukkanlı duvarımıza çarpıp tuzla buz olacak. Biz büyük bir coşku, büyük bir neşe, büyük bir kararlılıkla daha fazla barış daha fazla eşitlik daha fazla özgürlük diyeceğiz. Bu saldırıların bizi korkutacağını yıldıracağını seçim çalışmalarından; alanlardan çekileceğimizi öngörüyorlarsa bu hesap boşa çıkacak. Biz bu alanı bu soytarılara, bu kan emicilerine bu güvercin kasaplarına bırakmadık bırakmayacağız.

“Buradan tüm partili yurttaşlarıma bir çağrıda bulunuyorum. Alabildiğine soğukanlı ve büyük bir demokratik coşku ile bugün Mersin’deki mitingi bu provakasyoncuların başına çalacak bir coşku ile gerçekleştirmelerini istiyorum. Biz sukünetimizi koruyacağız. Demokratik ısrarımızı asla geri çekmeyeceğiz. Tüm parti arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. 3’ü ağır 7 yaralı arkadaşlarımıza da ayrıca geçmiş olsun diyorum.

'Savcılar harekete geçmeli'

“Yapılan saldırının bir suç olduğunu bilen savcıların harekete geçmesine ihtiyaç vardır. Orada insanlar katledilmeye çalışılırken 3’ü ağır 7 yaralımız vardır. Bunun için hangi yasal girişimde bulunalım sizce.

“Bizim işimiz değildir demeyeceksiniz. Seçim meydanlarında nefret dilini körükleyen, insanları diğer partilere ve siyasi alanlara daraltan seçim kampanyasını imkansızlaştıranlara karşı bir çift sözünüz olsun.

“Arayıp geçmiş olsun demekle geçiştirecek bir şey değildir. Siz bu kadar nefret dilini körükleyeceksiniz, sonra geçmiş olsun diyeceksiniz. Teşekkür ederiz ama 2 gün önce ‘Demokrasi için bir partinin sandık altında kalacağını süper olacağını’ söylediniz. Kavramanız gereken şey şudur. Biz saldırılara uğradığımızda geçmiş olsun dilekleri göndermek değil. Kavramanız gereken şey zehirli dilinizi üstelik utanç verici bir şekilde dün söylediğinizi bugün yalayıp yutan dilinizi hayra çalıştırmanızdır.

'YSK sen ne yapıyorsun'

“Yasal olarak seçim çalışmalarını yürüten partimize ilişkin saldırıları görmezlikten geliniyor. Hükümete sesleniyorum, ‘Tabelasını indireceğiz bunlar buradan gidecekler’ diyen kaymakamını görevden al. Sonra bende senin geçmiş olsun mesajına teşekkür edeyim.

“Bu kaymakam kimin kaymamı, bu adam kendini ne zannediyor. Kaymakam, ‘Siz gidin biz bunları buradan göndereceğiz’. Siz kimi kimin memleketinden kovuyorsun. Sayın Davutoğlu, YSK bir kaymakam bunları diyebilir mi? YSK sen ne yapıyorsun, sen ne işe yararsın. Saray ilçesinde bu olay olalı 3 gün oldu. Ne yaptın?

Çözüm süreci

“Heyetimiz adaya gitmesi için müracaat etmesine gerek yok. Hükümetle yaptığımız mutabakatta en fazla 15-20 gün içinde rutin bir şekilde ada ziyaretlerimizin gerçekleşmesi lazımdı. Aynı şekilde KCK ile de görüşmelerimiz olacaktı. KCK ayağını arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Ama ada ile ilgili sorun var. Sorduğumuzda da seçimden sonra falan gibi cevaplarla geçiştiriyorlar”