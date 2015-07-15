Sırrı Süreyya Önder AKP-HDP görüşmesi öncesinde güldürdü

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP ile HDP arasında gerçekleşen koalisyon görüşmeleri öncesinde yaptığı espirilerle, iki partinin temsilcileri arasındaki gergin havayı dağıttı.

İki parti arasında gerçekleşen görüşme, 1 saat 58 dakika sürdü. Görüşme sonrasında açıklama yapan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran sonrasında, "AKP ile dışarıdan veya içeriden bir koalisyon asla yapmayacağız" açıklamasına ilişkin olarak, "Son 1 aylık süreçte ve bugünkü görüşmede de HDP'nin bu tutumunun değiştiğini gözlemledim" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye her iki partiden de çözüm süreci kapsamında oluşturulan heyetlerde yer alan isimler katıldı. AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu eşlik etti. HDP kanadında ise Demirtaş ve Önder'a HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken, Pervin Buldan eşlik etti.

Sırrı Süreyya Önder ile AKP heyeti arasında, toplantının başlamasından önce gerçekleşen diyalog şu şekilde kameralara yansıdı: