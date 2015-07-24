Sırrı Süreyya Önder: Adıyaman'da 300 genç IŞİD'e katıldı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman'dan 300'e yakın gencin IŞİD'e katıldığını, bunlarladan 15'inin ailesinin kendisine ulaşıp yardım istediğini, 120 civarında ailenin ise polise bildirimde bulunduğunu söyledi.

Taraf gazetesinden Ayfer Çalıkıran'a konuşan Önder, Adıyaman'da gençliğin geleceksizleştirildiğini ifade ederek “Adıyaman, çıkmaz bir sokak. İçinden geçilerek bir yere gidilemeyen kentler genel gelişimin hep biraz daha gerisinden gelirler" dedi.

Adıyaman’da tütünün yasaklanmasıyla ekonomi felç olduğu söyleyen Önder, "Tütün Adıyaman ekonomisinin can damarıydı. Adıyaman, Urfa ile birlikte mevsimlik tarım işçisinin en fazla olduğu yer. Genellikle de Malatya’ya kaysıya Polatlı’ya da patates soğan hasadına gidiyorlar. Adıyaman için kent ekonomisi diye bir şey kalmadı. Kentte tüm işletmelerin sayısını ikiye katlayacak kadar kahvehane ve çay ocağı var" diye konuştu.

12 Eylül'den beri bölgede solun bastırıldığını, tarikatların ise devlet tarafından desteklendiğini öne süren Önder, şöyle devam etti:

"Öte yandan bölgedeki tarikatlar devlet himayesinde. Bu gladyo yapılanmaları 12 Eylül’den bu yana, sol hatta sosyal demokrat oluşumları, ona dönük kıpırdanmaları mübalaalı bir şekilde bastırdılar. Bölgedeki tarikat etkinliklerini de devlet bir anlamda teşvik etti. Adıyaman’daki bu oluşumların devlet katında özel bir himaye gördüğünü, Adıyaman’da kimi çevirseniz size söyler."