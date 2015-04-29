Sırrı Süreya Önder'den Erdoğan'a 'masa' cevabı

HDP İstanbul Milletvekili TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecine atıfla yaptığı “Karşı karşıya oturulan bir masa olması devletin çöktüğü anlamına gelir” açıklamasına “O masa yaklaşık üç ay önce kurulmuştu” sözleriyle karşılık verdi.

Önder, “İmralı Müzakere Heyeti Sözcüsü sıfatıyla söylüyorum ki ortada bir masa var. O masa da yaklaşık üç ay önce kuruldu. İki tarafına oturan insanlar var ve defalarca bu masada taraflar olarak toplantı yapıldı. Tarihi Dolmabahçe Mutabakatı da bu masada sağlandı. Bu masanın adı ‘Barış ve Demokratik Çözüm Masası’dır. Bu masa Ortadoğu’da sistemler teker teker çökerken ülkemizin birliğini, demokrasisini ve geleceğini teminat altına almaya dönük en önemli demokratik hamlelerdendi” dedi.

'Üç kez illegale başvurduk'

Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “HDP illegal yollarla işimizi sıkıntıya yoktu” vurgusuna ilişkin de “Sayın Cumhurbaşkanı bir konuda gerçeği dile getiriyor. HDP Müzakere Heyeti olarak süreç başladığı günden bugüne üç kez illegal yol ve yöntemlere başvurduk. Bütün bunları ve çözüm sürecinde geldiğimiz aşamayı, yaşanan tıkanıklığı yarın Saat 11’de yapacağımız basın açıklamasıyla ayrıntılı olarak bütün kamuoyuyla paylayacağız” ifadelerini kullandı.

'Yarın basın toplantısı yapacağız'

Önder, “Üç ay önce kurulduğunu söylediğiniz ‘Masa’ ve üç kez başvurmak zorunda kaldığınız illegal yol ve yöntemlere ilişkin bilgi verir misiniz?” sorusuna ise “Tüm bu sorularınıza yarın yapacağımız basın toplantısında yanıt bulacaksınız. Ki son günlerde HDP’ye dönük geliştirilen dili anlamak mümkün değil. Bugüne kadar bizi ‘Bölge Partisi’ olmakla suçlayanlar işi gücü bıraktı, şimdi de ‘Neden Türkiye partisi olmaya çalışıyorsunuz’ diye suçluyor. Bu suçlamalara da yarın yanıt vereceğim” şeklinde konuştu.