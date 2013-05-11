Sırrı Süreyya 'Öcalan' dedi, tekbirlerle taş yağdırdılar...

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde, BDP tarafından düzenlenen mitingde olay çıktı. Türk bayrakları ile tekbir getirerek alana gelen kalabalık BDP'li milletvekillerinin konuşması sırasında otobüsü taşlamak istedi. Gerginlik güvenlik güçlerinin ik grubun arasına girmesiyle engellenirken, BDP Genel Başkanı Yardımcısı Gültan Kışanak, ocaklara ateş düşmemesi için yollarda olduklarını söyledi.

Ahmet Korkmaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Gültan Kışanak ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde partisinin düzenlediği barış mitingine katıldı. BDP ilçe binası önünde düzenlenen mitingde Kışanak ve Önder, parti otobüsü üzerinden alanda toplanan yaklaşık 300 kişilik gruba hitap etti. BDP'li vekillerin konuşması sırasında 200 kişilik kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek alana geldi. Tepkili kalabalığın alana gelişine, BDP'liler tepki gösterdi. Oluşan gerginlik üzerine polisler iki grubun arasına girerek karşı karşıya gelmelerini engellemeye çalıştı. Otobüs üzerinde konuşan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in partililere, "Sizlere Abdullah Öcalan'ın selamını getirdik" demesinin ardından da taşlı saldırı başladı.

Türk bayrakları ile alana gelen grupta bulunanlar, yerden aldıkları taşı BDP'lilerin olduğu alana ve milletvekillerinin üzerinde bulunduğu otobüse atmaya başladı. Polisin engellediği kalabalık daha sonra alandan uzaklaştırıldı.

Kısa süreli gerginliğin ardından partililere hitap eden BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, yıllardır acı yaşayıp gözyaşı döktüklerini ifade ederek, "Senelerdir evlere, ocaklara ateş düştü. Şimdi bu ateşi söndürmek için yollara çıktık. Başlatılan bu süreci canı gönülden sizler sahipleneceksiniz. Gölbaşı barışın başkenti olacak: Gölbaşı demokratik çözüme, kardeşliğe sahip çıkacak. Bu yangına su serpmek için yola çıktık ve barışın hakim olduğu bu ülkede kimse yaşamını yitirmesin" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından BDP milletvekillerini taşıyan araçlar polis eşliğinde ilçeden ayrıldı.