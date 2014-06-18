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Politika

Sırrı Sakık'ın vedasına Meral Akşener izin vermedi

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Genel Kurul salonunda Ağrı Belediye Başkanı seçilen HDP eski Muş milletvekili Sırrı Sakık'ın olduğunu görünce, salondan ayrılmasını istedi

18 Haziran 2014 20:40

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Meral Akşener'in başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar yapıldığı sırada Akşener, Genel Kurul salonunda HDP sıralarında Muş eski Milletvekili Sırrı Sakık'ın oturduğunu fark etti.

Birleşime ara veren Meral Akşener, Sırrı Sakık'ı Başkanlık Divanı'nın arkasındaki odaya davet etti ve tercihini belediye başkanlığından yana kullandığını, dolayısıyla milletvekilliği sıfatının düştüğünü belirterek salondan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Sakık, Genel Kurul salonundan ayrıldı.

 

'Kapıya tank koysalar yine girerdim, gerginlik yaratmak istemedim'

 

Ağrı Belediye Başkanı seçilen Sırrı Sakık,  yasaya göre milletvekilliği sıfatının sürdüğünü, buna rağmen TBMM Genel  Kurulu'nda veda konuşması yapmasına izin verilmediğini savunarak,  "Bugün istifa edecektim ama hodri meydan, ayın 24'üne kadar istifa etmeyeceğim. Bakalım benim  milletvekilliğimi kim düşürecek?" dedi.

 

Sıkık, "Aslında yasa çok açık ve net. Belediye  başkanı seçilen milletvekili, mazbatasını aldıktan sonra 15 gün içinde görevinde  istifa etme hakkı var. Ben ayın 9'unda mazbatamı aldım. Yani söz konusu süre devam ediyor. Ben istifa etmeden milletvekilliğim nasıl düşebilir ki? Onlar yasaları da yok sayıyorlar. Aslında buna yetkileri yok. Kaldı ki vedalaşmak  insani bir şeydir. Bugün veda konuşmamı yaptıktan sonra istifa etmeyi  düşünüyordum. Ama şimdi hodri meydan. Ayın 24'üne kadar istifa etmeyeceğim. Bakalım benim milletvekilliğimi kim düşürecek?" diye konuştu.

Sırrı Sakık, bu süre içinde Genel Kurul Salonu'na girip girmeyeceği sorusuna, "Aslında kapıya tank koysalar yine girerim ama gerginlik yaratmak istemiyorum" yanıtını verdi.

AK Parti'nin Ağrı'daki seçim sonuçlarından dolayı "yaralı" olduğunu ileri süren Sakık, bu nedenle konuşmasına fırsat verilmediğini iddia etti.

 

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