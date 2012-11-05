Sırrı Sakık'ın sözlerine tepki

İzmir'de dün (4 Kasım 2012) düzenlenen yürüyüşe katılan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, gazetecilerin sorusu üzerine Bursa'da yaşanan olayları değerlendirdi. Sakık , "Aklınızı başınıza alın, Kürtler 1915’lerdeki Ermeniler değil ki katledesiniz, Kürtler 6–7 Eylül’ü yaşayan Rumlar, Yahudiler değil ki zulüm edesiniz. Kürtlerin sözü vardır; Azdan az gider, çoktan çok gider. Hiçbir dönem kan ve şiddet üzerinden politika yapmadık, kimsenin burnunun kanamasını istemedik. Ölümler cezaevlerinden çıkarsa sokaklar tetiklenir. İnsanlar bunu içlerine sindiremez, biz de sindiremeyiz. Onun için sizi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Sırrı Sakık, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin Kızılcahamam’daki toplantısında, birçok kişinin idam cezasının geri getirilmesini istediğiyle ilgili sözlerine de değinip, "Kampta ’İdam gelebilir’ diyorsun. Kürtler, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu güne kadar ataları idam edilerek geldi. Şeyh Sait, Öcalan’ın atasıdır, bizim atamızdır, Seyit Rıza, Öcalan’ın atasıdır, bizim atamızdır. Saidi Nursi, Öcalan’ın atasıdır, bizim atamızdır. İstiklal Mahkemeleri’nde binlerce Kürdü astınız, onlar bizim atamızdır. Kürtler size boyun eğmediler. Hele bugün Kürtleri idamla tehdit etmek abesle iştigaldir. Ama Sayın Başbakan, daha birkaç ay önce üçüncü yargı paketinde siz MHP ile birleştiniz ve 7 tane TİP’li devrimciyi öldüren katilleri affettiniz. Geçen gün 89 yıllık Cumhuriyet’in kuruluşunu kutladınız ama bu cumhuriyet, Kürtlere ve bütün muhaliflere zulüm yaptı" diye konuştu.

Sakık'ın sözlerine tepki

Sırrı Sakık'ın sözleri sosyal medyada da tepki ie karşılandı

Mehmet ERCAN ‏@_mehmetercan Ben bi Kürt vatandaşım.Türkler'in 1915'te Ermeni katliamı yaptığını iddia eden BDP'li Sırrı Sakık'ı da BDP'yi de kınıyorum! #şikayetimvar

vartan estukyan ‏@vartanestukyan Sırrı Sakık'ın, "Kürtler Rum mu ki 6-7 Eylül gibi zulmediyorsunuz" sözü, Erdoğan'ın, "Affedersin Rum" sözü kadar yaralayıcı ve ayıptır.

Karin Karakaşlı ‏@KarinKarakasli Çocukken arkadaşın suratında topu patlattığında hissettiğindir Sırrı Sakık'ın sözleri. Acıdan geçen de acı mukayesesi edecekse vaylar bize

Muhalif Öğretmen ‏@muhalifogretmen Sırrı Sakık, kaş yapayım derken göz çıkarmış...

zeynep ‏@zeynoka sırrı sakık ermeni, yahudi ve rum toplumlarını zulüm gormek acısından kürtlerle nasıl ayırabılıyor: zulmü mubah kılan fark nedir?

@nadinkitapciyan sakık'ın söyledikleriyle ilgili kalkıp da 'üslubu yanlış öyle demek istememiş' demeyin. böyle hassas konularda laf ağızdan bir kere çıkıyor.

Taylan Özgür ‏@stereger Sırrı Sakık'ın üslubunu eleştirmek bir şey, niyetinin kötü olduğunu düşünmek başka bir şey. Ben birincisinden yanayım.