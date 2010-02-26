Sırrı Sakık: CHP militan aday istedi

T24 - Gensoru görüşmelerinde söz alan BDP’li Sırrı Sakık, önemli bir iddiada bulundu.





Sakık “1999’da CHP barajın altında, Genel Başkan (Baykal) bize elçi gönderdi, ‘sizinle ittifak yapmaya hazırız’ dedi. Türk ve sizden gelen bir heyetle oturduk, konuştuk. ‘20 militan gönderin, aday yapayım’ dedi. Canlı tanığımız var” dedi. Bunun üzerine CHP’liler Sakık’ı protesto ederken, CHP’li Mustafa Özyürek “Sakık AKP’ye yaranmak için olayları çarpıtıyor. CHP terörü kınamayanlarla işbirliği yapmamıştır” dedi. Sakık da “Kimseye yaranma niyetimiz yok. 1999’da Genel Başkan Yardımcısı, Willy Brandt Sokak No: 7/1’e geldiler. 1999’da, Eşref Erdem’in evinde” ifadesini kullandı. Sakık Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “CHP’den ittifak için bir heyet geldi. Onlara ittifak yapabileceğimizi aktardık. Onlar da ‘Ahmet Türk belki olabilir, ancak Sakık’ı, Murat Bozlak’ı ve Sedat Yurttaş’ı, partinin tanınan şahsiyetlerini kaldıramayız. Bize 20 militan da gönderseniz, bilinmeyen isimleri kabul ederiz’ dediler. Biz de teklifi reddettik.” Sakık, görüşmede CHP’yi dönemin Genel Başkan Yardımcısı Eşref Erdem’in temsil ettiğini de belirtti. 1990’da da SHP döneminde Baykal’la görüşme yaptıklarını ve bu görüşmenin de Erdem’in evinde gerçekleştiğini söyleyen Sakık “Baykal parti içinde iktidar olamadı, arkadaşlarımızı ihraç etmek istiyordu. Bize şantaj yaptı, reddedince ihraç edip partiyi ele geçirdi” iddiasında bulundu.





Baykal: Teröre bulaşana CHP’de yer yok



Baykal ise iddialara şu yanıtı verdi: “Ne Genel Başkan olarak, ne de partimin yetkili organları, teröre bulaşmış bir kimsenin CHP içinde yer tutması önerisinin muhatabı olmayı kabul etmeyiz. Siyasi mücadelemiz, siyaseti terörden ayırma temeli ilkesinde gelişmiştir. Bu bizim için temel siyasi ahlak meselesidir. Terör konusu, bizim için siyasi çıkar konusu değildir.”







