Sırrı Sakık: Belediyelerin PKK'ye kaynak aktardığı konusunda belge yok; müfettişler her zaman teşekkür ediyor

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Sakık, DBP’li belediyelere kayyım atanmasına ilişkin olarak “Belediyelerin PKK’ye kaynak aktardığı konusunda ellerinde tek bir belge, tek bir kanıt yok. Onlarca müfettiş belediyelerimize gelip onlarca kez denetleme yapıldı ve tek bir kalem açık bulunmadı. Müfettişler her seferinde bizlere bu kadar kısıtlı kaynaklarla bu denli başarılı hizmetler verdiğimizi söyleyerek teşekkür etti. Bütün bu gerçeklere rağmen bir algı operasyonuyla karalanmaya çalışıyoruz” dedi.

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Sakık, Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün gözaltına alınmasıyla ilgili olarak “Türkiye 30 yıllık ezberlerini tekrar ediyor” ifadesini kullandı.

RS FM’de Yavuz Oğhan’a konuşan Sakık, “Sayın Türk, hayatı boyunca akan kanın durması ve silahların susması için mücadele etti” dedi.

1994 yılında dokunulmazlıkları kaldırılan Demokrasi Partisi (DEP) milletvekilleri arasında Ahmet Türk ile birlikte yer alan Sırrı Sakık, 90’larda denenen yönetmelerin yeniden denendiğini fakat bu yönetmelerin başarılı olma şansının sıfır olduğunu vurguladı.

Sakık, “Bizim o dönem dokunulmazlıklarımızı kaldıranların bugün siyasette esamesi okunmuyor. Fakat biz siyaset yapmaya devam ediyoruz. Bunun üzerinde biraz düşünülmeli” dedi.

“Müfettişler teşekkür ediyor”

HDP ve Kürt siyasetçiler üzerinden büyük bir algı operasyonu yürütüldüğünü vurgulayan Sakık “Belediyelerin PKK’ye kaynak aktardığı konusunda ellerinde tek bir belge, tek bir kanıt yok. Onlarca müfettiş belediyelerimize gelip onlarca kez denetleme yapıldı ve tek bir kalem açık bulunmadı. Müfettişler her seferinde bizlere bu kadar kısıtlı kaynaklarla bu denli başarılı hizmetler verdiğimizi söyleyerek teşekkür etti. Bütün bu gerçeklere rağmen bir algı operasyonuyla karalanmaya çalışıyoruz” dedi.

"Demokratik siyasete yönlendirilmesi gerekir"

Sakık, demokratik siyaset üzerindeki ambargonun kalkmasının gerektiğinin altını çizerek “Halkımızın dağlara değil demokratik siyasete yönlendirilmesi gerekir. Cumhuriyet tarihinin başından beri süregelen sorun sadece daha fazla demokrasi ile çözülebilir. Şiddetin bir çözüm üretme ihtimali yok” dedi.

Sakık, silahların susması çağrısını hem devlete hem PKK’ya yaptıklarını ve bunu barış sağlanana kadar yapacaklarını sözlerine ekledi.

“Korku ikliminde insanlar gerçek düşüncelerini açıklayamaz”

Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Andy-Ar kamuoyu araştırma şirketinin HDP’li vekillerin tutuklanmasıyla ilgili bölge halkının rahatsızlık duymadığının belirttiği araştırmayı da değerlendirdi.

“Bu tür anketlerin kimler tarafından ve nasıl yapıldığını biliyoruz” diyen Sakık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öte taraftan, korku ikliminin hakim olduğu bir atmosferde kimsenin gerçek düşüncesini söylemesi beklenemez. Ya da bu tür anketlerin gerçeği yansıttığını."