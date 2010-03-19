Sırplarla ilişkimiz düzeldi Ermenilerle niye olmasın

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan’a, son dönemde Türkiye ile Sırbistan arasındaki yakınlaşma ile mesaj göndererek, “Sırbistan ile yaşadığımız yakınlaşmayı neden Ermenistan’la da yaşamayalım” dedi.



Davutoğlu, dün resmi ziyaret için Bulgaristan’a giderken uçakta şu mesajları verdi: “Sırplarla çatışmalarımız, 1300’lü yıllara dayanıyor. Ermenilerle sorunlarımız ise bir asırlık. Bizim Sırplarla birlikte yaşama tecrübemiz de yok. Oysa Ermenilerle birlikte yaşamışız. Bundan dolayı Türklerle Ermenilerin ilişkisi önemli. Ama bakın biz ne yaptık. Bin yıldır çatışma halinde olduğumuz Sırplarla ilişkimizin doğasını, bir yıl içinde değiştirdik. Ben altı ay içinde 11 kez Sırp mevkidaşımla bir araya geldim. Ermeniler bizimle Dağlık Karabağ meselesini konuşmuyorlar; ‘Siz Azerilerden yanasınız’ diyorlar. Oysa biz ‘Sırbistan’la konuşarak meseleyi hallettiysek, sizinle de hallederiz’ diyoruz. Bizim sayemizde Sırbistan ile Bosna Hersek arasında yakınlaşma oldu. Bosna Hersek, Sırbistan’a büyükelçi atadı. Sırplarla Boşnaklar arasındaki çatışma, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmadan çok daha yakın ve çok daha acılarla dolu. Bir gece yarısı Bosna Hersek Cumhurbaşkanı ile havaalanında iki saat konuşup Sırplarla sorunlarını çözdük. Şimdi de sırada Srebrenica katliamı için Sırpların özür dilemesi var. İşte biz bunları, bin yıldır çatışma yaşadığımız Sırplarla konuşuyorsak, niye Ermenilerle de konuşmayalım? Sırplarla ve Boşnaklarla üçlü olarak altı aydır görüşüyoruz. Niye bunu Ermeni ve Azerilerle de yapmayalım?”



Davutoğlu’nun özel uçağında Hürriyet’le birlikte Agos Genel Yayın Yönetmeni Etyen Mahçupyan da vardı. Davutoğlu, Mahçupyan’ın uçağında bulunmasını, “Kendisi benim çok eski arkadaşım ve dostum. Her şeyden önce benim arkadaşım olarak burada” sözleriyle açıkladı.





