-SIRPLARDAN "NİŞAN" AYIBI SARAYBOSNA (A.A) - 11.07.2010 - Lahey'deki özel mahkemede yargılanmakta olan Bosnalı Sırpların siyasi lideri Radovan Karaciç'e partisi tarafından Srebrenitsa katliamının 15. yıldönümünde nişan verildi. Bosna-Hersek resmi haber ajansı FENA'nın bildirdiğine göre, kuruluşunun 20. yıldönümü dolayısıyla dün akşam bir tören düzenleyen muhalefetteki Sırp Demokratik Partisi (SDS), savaş suçu işlemekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve savaş sırasında Bosnalı Sırpların parlamentosunun başkanlığını yapan Momcilo Krayisnik'i de nişanla ödüllendirdi. Karaciç ve Krayisnik, 1990'lı yılların başında eski Yugoslavya'nın parçalanması sırasında SDS'yi kurmuşlardı. Nişanların Karaciç'in eşi Lyilyana Zelen-Karaciç ve Krayisnik'in kardeşi Mirko Krayisnik'e takdim edildiği belirtildi. SDS'nin Karaciç ve Krayisnik'e nişan vermesi, Radovan Karaciç'in askeri güçleri tarafından 8 bin Boşnak erkek ve gencin katledildiği Srebrenitsa katliamının 15. yıldönümüne denk düştü. Radovan Karaciç, Lahey'deki eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesinde 1992-1995'deki Bosna savaşındaki ve özellikle Temmuz 1995'deki Srebrenitsa katliamındaki rolü dolayısıyla yargılanıyor.