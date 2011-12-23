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Dünya

Sırplar da 'Ermeni tasarısı' istiyor

Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik, Fransa Meclisi'nde kabul edilen "Ermeni teklifi"nin bir benzerinin

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik, Fransa Meclisi'nde kabul edilen "Ermeni teklifi"nin bir benzerinin Bosna-Hersek parlamentosunda kabul edilmesi için yasa tasarısı hazırlayacaklarını söyledi. 


Sırplar da 'Ermeni tasarısı' istiyor
Milorad Dodik (solda) ve Sırbistan Başkanı Boris Tadic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in organize ettiği bölge ülkelerindeki Sırp liderlerin toplantısı için Belgrad'da bulunan Dodik, gazetecilere yaptığı açıklamada, liderliğini yaptığı SNSD partisinin, bir yasa tasarısı hazırlayarak Bosna-Hersek parlamentosuna yılbaşı tatilinin ardından sunacağını ifade etti. 


Dodik, şöyle konuştu: 

“Hazırlayacağımız yasa tasarısında cezai müeyyideler de bulunacak. Saraybosna'nın ne kadar medeni hareket ettiğini göreceğiz. Eğer Batı'nın önemli ülkeleri orada 'soykırım' olduğunu söylüyorsa, bakalım Saraybosna da bunu kabul edecek mi?” 

Dodik'in bu açıklamalarını eleştiren, Bosna-Hersek'teki haber siteleri ise, “Bosna Hersek'te olan bir soykırımı kabul etmeyen Dodik ve SNSD, başka yerde olan ve gerçekliği bile tartışılan bir konu için yasa tasarısı hazırlamasındaki acelesi nedir?” ifadelerini kullandı. 

Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı olan Milorad Dodik, ayrılıkçı ifadeleri nedeniyle de Boşnak liderlerle ve uluslararası toplumla sık sık karşı karşıya geliyor. 

Srebrenitsa'da Temmuz 1995 yılında 8 bin Boşnak'ın katledilmesi AB Parlamentosu ve BM tarafından soykırım olarak kabul edilmesine rağmen, Sırp partilerin karşı çıkması nedeniyle Bosna-Hersek, Srebrenitsa'da yaşananları hala “soykırım” olarak parlamentoda onaylayamadı.


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