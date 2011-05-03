Sırp SWAT timleri Tamaç'ı böyle yakaladı!

T24 - CMK’nın tutukluluk süresini düzenleyen 102. maddesine ilişkin Yargıtay kararının ardından çok tartışılan bir kararla tahliye edildikten sonra kayıplara karışan Hizbullah’ın askeri kanat sorumlusu Aydın Tamaç, Sırbistan-Macaristan sınırında Sırp SWAT timlerince bir TIR’da yakalandığında üzerinden Fikri Atalay adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktı



Kaçak göçmen şebekesini kullanarak TIR’da hazırlanan gizli bölmede kaçacağının belirlenmesi üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi Başkanlığı, güzergahtaki ülkelerin istihbarat servisleriyle bağlantı kurdu. İstihbarat Dairesi’nin, plakasını tespit ettiği TIR’la ilgili bilgileri gönderdiği Sırbistan’ın özel operasyonlarda görev alan SWAT timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda Tamaç ele geçirildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Aydın Tamaç gözaltına alındıktan hemen sonra, yüzleri maskeli iki SWAT görevlisince elleri arkadan bağlanmış ve başı önüne eğilmiş halde görülüyor. Kimliğinin tespiti için sorgu sırasında renkli fotoğrafı çekilen Tamaç’ın açık renk tişört ve koyu renk mont giydiği görüldü. Kısa saçlı ve top sakal bırakmış halde görülen Tamaç’ın eşgalini değiştirdiği anlaşıldı.



Sabun yüklü



Hizbullah’ın askeri kanadında yer alarak birçok öldürme eyleminin faili olarak yargılanan ve 7 Şubat’ta tahliye olduktan sonra kayıplara karışan Tamaç, şoförlüğünü Adnan G.’nin yaptığı 34 ZBS 02 plakalı TIR’da gizlendi.



Almanya’ya sabun götüren ve S.L. adlı firmaya ait TIR içinde saklanan Tamaç, 27 Nisan gecesi Kapıkule’den çıkış yaptı. TIR’ın çıkış yaptığının belirlenmesi üzerine EGM İstihbarat Dairesi, öncelikle Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya’daki ilgili makamları bilgilendirdi.

Türk Interpol Dairesi ise, uluslararası arama kararı çıkartılabilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı’nı bilgilendirdi. Adalet Bakanlığı’nın “şahsın tespiti halinde yakalanması” yönündeki talimatı doğrultusunda güzergah üzerindeki ülkelerin İnterpol birimleri uyarıldı. Bu uyarı sonrasında TIR; 29 Nisan gecesi Macaristan’a giriş yaparken durdurulup arandı.





‘Fikri Atalay’ım’



Araçta yakalanan Tamaç, gerçek kimliğini kabul etmedi ve üzerinde bulunan Ankara Sincan nüfusuna kayıtlı Fikri Atalay adına düzenlenmiş nüfus cüzdanını gösterdi. Araçta kendisi gibi kaçak yolculuk yapan İsmail Ekin’le birlikte sorguya alınan Tamaç, Sırp polisini kandıramadı.



Ankara’dan Interpol aracılığıyla Tamaç’ın parmak izleri gönderildi. Yapılan incelemede parmak izleri tutunca Tamaç asıl kimliğini açıklamak zorunda kaldı. Tamaç’la ilgili iade süreci çerçevesinde tutuklama kararı verilirken, aracın sürücüsü Adnan G. hakkında ise göçmen kaçakçığı suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Tamaç’ın iadesini sağlamak amacıyla, hakkında arama kararını çıkartan Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılarak dosyanın Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi istendi. Adalet Bakanlığı’nca düzenlenecek dosya Dışişleri Bakanlığı’nca Belgrad’a gönderilecek.