T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sırp komutana soykırım suçundan 11 yıl hapis

Bosna Hersek Mahkemesi, 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımında işlediği suçlardan yargılanan eski Sırp komutan Stanisic hakkında 11 yıl hapis cezası verdi

01 Nisan 2017 00:20

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında yaşanan soykırımda işlediği suçlardan yargılanan eski Sırp komutan Ostoja Stanisic, 11 yıl hapse mahkum edildi.

Bosna Hersek Mahkemesinde görülen davada, eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) bünyesindeki Zvornik Tugayı komutanlarından Stanisic ile o dönemde Stanisic'in yardımcılığını yapan Marko Milosevic hakkında karar verildi.

Stanisic, 1995 yılında yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak erkeğin katledildiği soykırımda işlediği suçlar nedeniyle 11 yıl hapse mahkum edilirken, yardımcısı Milosevic delil yetersizliğinden beraat etti.

Bosna Hersek Savcılığı, mahkemenin Milosevic hakkında verdiği beraat kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Stanisic ile Milosevic'in, Srebrenitsa'daki soykırımda işlenen suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle açılan dava, dört yıldan uzun sürdü.

Ülkenin doğusundaki Zvornik'e bağlı Petkovci köyünde 800 civarında Srebrenitsalıyı öldürmekle suçlanan Sırp komutanların davasında, 39 tanık ve 2 bilirkişinin ifadesine başvuruldu.

İlk kez 5 Eylül 2012'de hakim karşısına çıkan Sırp komutanlar, suçsuz olduklarını savunmuştu.

ETİKETLER

SrebrenitsaStanisicbosna herseksoykırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24