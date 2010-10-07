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Dünya

SIRP KASABIN EŞİNE DAVA AÇILDI PRİŞTİNE (A.A)

07 Ekim 2010 18:06

-SIRP KASABIN EŞİNE DAVA AÇILDI PRİŞTİNE (A.A) - 10.07.2010 - Savaş suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından aranan Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'in eşi Bosiljka Mladiç hakkında, yasa dışı silah bulundurmak suçundan dava açıldığı bildirildi. Belgrad'ın Novosti gazetesine göre, Aralık 2008'de Ratko Mladiç'in Belgrad'ın Banovo Bırdo semtindeki evinde yapılan aramada "Zastava" tipi dört tabanca, mermileriyle birlikte "Heckler&Koch" otomatik silah ve bir av tüfeği bulunmuştu. Mahkemenin çağrısına uymayan savaş suçlusu Ratko Mladiç'in eşinin, perşembe günü polis tarafından mahkemeye getirilerek ifadesinin alındığı belirtilen haberde, Bosiljka Mladiç'in bu silahlardan habersiz olduğunu söylediği kaydedildi.  Sırp Radikal Partisi (SRS), olayı sert dille kınadığı bildirildi.

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