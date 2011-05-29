-SIRP CANİSİ İÇİN MAHKEME HAZIR LAHEY (A.A) - 29.05.2011 - Bosna-Hersek'teki savaş sırasında Sırp güçlerinin komutanı olan Ratko Mladiç'i yargılayacak BM Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesine vekaleten başkanlık yapan, mahkemenin temyiz yargıcı Mehmet Güney, başkanlık sıfatıyla dün üç hakim atadığını ve Mladiç'i yargılayacak ilk kademe mahkemenin hazır olduğunu söyledi. AA muhabirine özel demeç veren Güney, Haziran ortasına kadar mahkemeye başkanlık yapmaya devam edeceğini belirterek, ilk kademe mahkeme için atadığı hakimlerden birinin Alman, birinin Güney Afrikalı ve birinin Hollandalı olduğunu açıkladı. Mladiç'in tıbbi kontroller ile idari ve mali prosedürlerin tamamlanmasından sonra muhtemelen önümüzdeki Pazartesi veya Salı günü Lahey'e getirileceğini ifade eden Güney, bu kişinin gelir gelmez uluslararası hukuk gereği derhal hakim karşısına çıkarılacağını anlattı. -"DAVA 1,5 VEYA 2 SENE SÜREBİLİR"- Yargılamayı yapacak mahkemenin iki kademeli olacağını kaydeden Güney, yargılama sürecine ilişkin şu açıklamada bulundu: "Uluslararası mahkeme iki kademelidir. Birinci kademe muhakemeyi yapar, diğeri ise temyiz mahkemesi. Ben temyizdeyim. Temyize gelince davalar bize geliyor ve benle beraber diğer altı hakim son sözü söylüyor." Kıdemli yargıç Güney, temyiz hakimlerinin aynı zamanda ilk kademe mahkemesi sürerken ortaya çıkan birtakım ara meselelerin halledilmesi sürecinde de yargılamaya dahil olabildiklerine dikkati çekti. Yargılama süresinin tarafların sunacağı belgelerin hacmine ve ileri sürecekleri delillerin niteliğine bağlı olduğuna vurgu yapan Mehmet Güney, "Arada bazen hastalanmalar oluyor, sanık veya avukatı gelemeyebiliyor mahkemeye. Bütün bu unsurları önceden tam tahmin etmek mümkün değil, ama 1,5 veya 2 sene sürebilir herhalde. Öyle bir potansiyel gözüküyor" dedi. Mladiç yakalandıktan sonra Sırp makamlarıyla herhangi bir temaslarının olup olmadığı yönündeki soruya ise Güney, şu yanıtı verdi: "Onu Hollandalılar, Sırplar yapıyor. Temas yerleri var, ama açıklanmıyor, ta mahkemeye gelinceye kadar. Yetkili merciler temaslara başladı ve sürdürüyorlar." Mehmet Güney, Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç'in AA'ya yaptığı, "Mahkemenin Türk yargıcının Mladiç'in adaletsizliklerini adaletli şekilde yargılayacağına inancımız tamdır" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ben uluslararası hakimim, davayla ilgili soruları sanıkla ilgili dava neticelenene değin yanıtlamam. Herhangi bir yorumda bulunmam söz konusu değil" dedi. -BÜYÜKELÇİLİKTEN ULUSLARARASI MAHKEME YARGIÇLIĞINA- Daha önce Küba, Singapur ve Endonezya'da büyükelçilik görevlerinde bulunan Güney, 10 yıldır BM Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde temyiz yargıcı olarak bulunuyor. Temyiz Mahkemesindeki işlerinin 2015 yılında biteceğini belirten Güney, "O tarihe kadar sanıyorum, Tanrı sağlık ve izin verirse bu görevde kalacağım" dedi. Bu makama seçilen ilk Türk olan Güney, göreviyle bağdaşmadığı için büyükelçilikten 10 yıl önce ayrıldığını hatırlatarak, Uluslararası Ceza Mahkemesinde görev alan üyelerin BM Genel Kurulu tarafından seçildiğini anımsattı. Mahkeme üyelerinin, devletlerin gösterdiği adaylar içinden BM Genel Kurulunda oy çokluğuyla seçildiğini kaydeden Güney, "Uluslararası düzeyde ve yargı alanında tanınmayan kişinin ve uluslararası hukuk alanında hizmet örnekleri vermemiş kişinin buraya seçilmesi, ilke itibariyle söz konusu değil. Dolayısıyla hükümetin adayı olarak giriyorsunuz, seçildikten sonra müstakilsiniz. Hükümetten de bağımsızsınız" diye konuştu. -ULUSLARARASI BASINDA 216 HABER- Uluslararası kuruluşlarda görev alan Türk sayısının son yıllarda artmasının Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı yaptığını vurgulayan kıdemli yargıç, bu tür kuruluşlarda üye bulundurmanın yolunun "oyunun kurallarını bilmekten" geçtiğini söyledi. "Sanıyorum giderek oyunun kurallarını biraz daha iyi öğrenmeye ve uygulamaya başlıyoruz" diyen Güney, şöyle konuştu: "Evvela iyi ve güçlü aday çıkaracaksınız. Rastgele şu adam, şu kişi değil de, uluslararası düzeyde o saha da tanınmış kişilerle başlıyor ve onlarla oyuna devam etmeyi sağladığımız için sanıyorum başarı düzeyinde bir artış var, ama yeterli değil henüz. Ülke tanıtımı açısından çok önemli. Bugün sadece benle ilgili olarak uluslararası basında 216 haber var. Bunların çoğu yabancı muhitlerde. Hem tanınmada, hem etkinlik sağlamada çok etkisi var."